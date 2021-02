Playtonic Games prend RDV pour ce vendredi

Plus tôt cette semaine, Playtonic nous promettait de donner des nouvelles sous peu, et on a maintenant davantage de précisions puisque nous voilà convier à un RDV spécial anniversaire (c'est les 6 ans du studio) qui sera fêté ce vendredi 12 février à 15h00.Alors de quelle façon (communiqué, trailer, live ?), on ne sait pas encore mais ce qu'on attend surtout, c'est donc l'annonce du nouveau projet des anciens de Rare, qui peut être aussi bien un nouveauqu'une nouvelle licence.