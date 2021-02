Malgré le deal Star Wars, Ubisoft Massive maintient la priorité au chantier Avatar Malgré le deal Star Wars, Ubisoft Massive maintient la priorité au chantier Avatar

Ubisoft a aussi passer son appel aux investisseurs pour évoquer très rapidement un avenir finalement pas si surprenant alors que l'on s'attendait à un certain changement de politique vu certains déboires, mais il faut croire qu'outre la volonté de proposer des titres de meilleure qualité (et ça, c'est bien quand même), trois des principaux axes ressemblent à de la routine :



- Continuer la politique de jeux à service pour les AAA.

- Créer de nouveaux F2P à partir d'IP inédites ou existantes.

- Proposer des versions mobiles de certains AAA.



Voilà voilà.

A part cela, on évoque le cas « Ubisoft Massive » qui continuera de proposer du contenu sur The Division 2 aussi bien en 2021 qu'en 2022, tout en travaillant simultanément sur le projet Avatar attendu depuis belles lurettes (tout comme les films, vous direz), ce dernier ayant la priorité sur le chantier Star Wars qui ne verra donc pas le jour avant des années.