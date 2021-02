Capcom : mise à jour des ventes softwares, dont Ace Attorney Trilogy qui passe le million Capcom : mise à jour des ventes softwares, dont Ace Attorney Trilogy qui passe le million

Comme d'habitude avec Capcom, c'est peu de temps après avoir livrés ses résultats fiscaux (au-delà de l'excellence) que l'éditeur fait la mise à jour de ses données softwares, l'occasion d'apprendre notamment que Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy a dépassé le million de ventes (PC, PS4, One Switch), une première pour la série et peut-être enfin l'occasion de la relancer comme les rumeurs le stipulaient… il y a déjà deux ans.



Hormis cela, Resident Evil 7 continue d'appuyer son statut de plus grand succès de la franchise (si on met de coté le cumule de différentes versions) et le fainéant Monster Hunter Generations Ultimate dépasse les 4 millions, preuve d'une véritable attente pour le futur Rise sur Switch.



Franchise Monster Hunter



- Monster Hunter World : 16,8 millions (+ 400.000)

- Monster Hunter World : Iceborne : 7,2 millions (+ 600.000)

- Monster Hunter Generations Ultimate : 4,1 millions (+ 200.000)



Franchise Resident Evil



- Resident Evil 7 : 8,5 millions (+ 200.000)

- Resident Evil 2 Remake : 7,8 millions (+ 300.000)

- Resident Evil 5 : 7,8 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 6 : 7,7 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 3 Remake : 3,6 millions (+ 600.000)

- Resident Evil 0 HD : 2,8 millions (+ 200.000)

- Resident Evil Revelations 2 : 2,7 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 6 HD : 2,3 millions (+ 100.000)

- Resident Evil Revelations HD : 2,1 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 4 HD : 2,1 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 5 HD : 2 millions (+ 100.000)



Franchise Devil May Cry



- Devil May Cry 5 : 4,1 millions (+ 200.000)

- Devil May Cry 4 Special Edition : 1,6 million (+ 100.000)



Franchises Baston



- Street Fighter V : 5,2 millions (+ 200.000)

- Street Fighter Anniversary : 1,7 millions (+ 200.000)

- Ultimate Marvel VS Capcom 3 : 1,1 million (+ 100.000)



Autres



- Dead Rising 3 : 2,9 millions (+ 100.000)

- Dragon's Dogma : Dark Arisen HD : 1,5 million (+ 100.000)

- Mega Man Legacy Collection : 1,2 million (+ 100.000)





Le total des principales séries :



- Resident Evil : 107 millions (+ 2 millions)

- Monster Hunter : 66 millions (+ 1 million)

- Street Fighter : 46 millions (+ 1 million)

- Devil May Cry : 23 millions (+ 1 million)

- Marvel VS Capcom : 9,8 millions (+ 100.000)

- Ace Attorney : 8 millions (+ 100.000)

- Dragon's Dogma : 5,6 millions (+ 100.000)

- Okami : 3,3 millions (+ 100.000)