Une nouvelle trilogie pour la franchise Atelier

Déjà satisfait des ventes deet ayant déjà deux trilogies à son actif, Koei Tecmo n'allait pas en rester là et en annonce une troisième, donc laqui réunira les épisodes « Sophie », « Firis » et « Lydie & Suelle », en notant que le premier cité bénéficiera d'une extension inédite (et d'un costume, en passant).Tout cela sortira sur PC via Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch le 22 avril prochain.