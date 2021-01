Charts Japon : la Switch passe les 18 millions

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 18 au 24 janvier 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Pour ce nouveau rapport, inutile de s'attarder sur le software qui reste toujours dominé par les jeux Switch malgré une certaine baisse d'activité propre à la période, pendant que le tableau hardware se montre plus intéressant avec, justement, la Switch qui passe les 18 millions, un cap dont seulement sept autres consoles avant elle peuvent revendiquer l'exploit. On rappelle que l'étape la plus proche est la NES et ses 19,3 millions LTD.Signalons également un petit réassort de consoles New Gen qui n'est clairement pas du luxe même si ce ne sera pas du même level pour chacune : la PlayStation 5 passe de 7.000 à 17.000 ventes, et la Xbox Series passe de 160 à 420. « Toujours ça... »