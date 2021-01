Sucker Punch : Dave Molloy évoque un (nouveau ?) Ghost of Tsushima pour la PlayStation 5

Dave Molloy est le responsable des cinématiques chez Sucker Punch et sachez que l'homme vient de tranquillement mettre à jour sa bio LinkedIn en déclarant être « en train de travailler sursur PlayStation 5 ». Voilà.Alors on pourrait tout simplement croire à une nouvelle version, ce qui serait néanmoins étrange puisque le titre a déjà reçu une upgrade lui permettant d'ailleurs le 60FPS sur la dernière de Sony. L'hypothèse la plus probable tourne donc autour d'un nouvel épisode, en lien justement avec de nouveaux recrutements chez le studio qui n'a de toute façon aucune raison de se faire prier vu le succès à la fois critique et commercial qui a résonné aussi bien en occident qu'au Japon.