France : malgré le bon bilan de la PS4, 2020 reste la pire année de l'histoire de Sony

Spécialiste des chiffres, Oscar Lemaire livre le bilan français de 2020 via Ludographie avec des données loin d'être glorieuses, ou plutôt tout dépend pour qui : Nintendo et sa Switch sortent plus que vainqueur avec une console qui tape sa meilleure année d'existence, et tourne depuis son lancement à 4,7 millions de ventes sur notre territoire (à la date arrêtée du 31 décembre 2020). En un an, la firme a donc vendu 1,45 millions d'unités de sa machine, soit une performance jamais vue (tout constructeur confondu) depuis l'époque Wii/DS.Le constat est donc loin d'être aussi extraordinaire pour Sony et Microsoft. Autant niveau jeux (et ventes associés), « l'année du Covid » a permis de sauver les meubles mais il en est autre pour le hardware : même en ajoutant les ventes de la New Gen à l'équation, c'est la pire année dans l'histoire de Sony, et la pire pour Microsoft depuis 2005.Et les explications sont nombreuses :- Contrairement à la PS3 (700.000 sa dernière année de carrière), la PS4 (550.000) a dû faire face à la pandémie, au simple fait que la politique tarifaire reste sensiblement plus élevée, mais aussi accessoirement que le constructeur a abandonné en cours de route l'un de ses modèles (la PS4 Pro, introuvable depuis bien longtemps).- La Xbox One n'avait évidemment pas la même prestance que la Xbox 360 en son temps, tout simplement.- Contrairement à certains territoires, la France est dans le même panier que le Japon : chacune des New Gen a moins bien démarré que sa grande sœur avec 31 % de PS5 en moins (au lancement) que de PS4, et 32 % de Xbox Series en moins que la Xbox One.Quelques chiffres en bonus ;- 4,7 millions de Switch vendues en France (au total)- 5,98 millions de PlayStation 4 (5 millions de PS3)- 1,78 millions de Xbox One (3 millions de 360)- 165.000 PlayStation 5- 86.000 Xbox Series