La marque Ever Crisis également déposée en Europe

Square Enix compte vraiment faire quelque chose du mystérieux « Ever Crisis » puisque, après le Japon, la marque vient cette fois d'être déposée en Europe et au Canada aux cotés d'une prolongation de noms en rapport avec Final Fantasy VII et du logo du groupe Shinra.



Encore une fois, si certaines espèrent naturellement un nouveau spin-off ou pourquoi pas un DLC/extension de Final Fantasy VII en attendant la suite du programme, absolument rien ne confirme pour l'heure que tout cela aura rapport avec un jeu : anime, manga, série de goodies… Sur ce point, l'éditeur sait y faire. Sans oublier le mobile.