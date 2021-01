Gen Design tease l'après The Last Guardian Gen Design tease l'après The Last Guardian

Comme d'autres, Fumito Ueda et son équipe nous souhaitent une bonne année 2021 et plutôt qu'un long discours, on se contentera d'un visuel qui n'a rien d'innocent vu que montrant un minuscule artwork représentant le nouveau projet après Ico, Shadow of the Colossus et The Last Guardian.



Rien de plus même si l'on sait que l'on restera dans le ton des productions de celui qui était affilié un temps à Sony (alors que ce prochain chantier est édité par Epic Games) et que la « phase prototype » a été dépassée depuis l'été 2019, ce qui ne veut pas dire grand-chose vu le passif des développeurs.