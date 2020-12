Charts Japon : 17 millions de Switch

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 14 au 20 décembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Comme un peu chaque année depuis très longtemps, le noël japonais rime avec Nintendo, et donc ici la Switch qui s'accapare la totalité du classement software dont le fameuxqui, apprenez-le pour l'occasion, vient de dépasser 1,5 million d'unités (en combinant les exemplaires distribués et les ventes dématérialisées). On n'a pas suffisamment de données à disposition mais il pourrait maintenant s'agir du plus grand succès de l'histoire de Konami sur ces terres, ou du moins il le deviendra à un moment ou l'autre.Pour le reste, chaque gros jeu Switch a droit à son boost entrequi va atteindre le record absolu de ventes au Japon (si ce n'est déjà fait, en comptant le dématérialisé),qui dépasse les 2 millions,sur le point de dépasser les 4 millions,qui parti comme c'est va devenir le plus grand succès de la série… Bref, la Switch quoi.Switch qui d'ailleurs dépasse les 17 millions, et donc le total de la GBA pour devenir la 8e console la plus vendue de l'histoire du Japon, et n'a besoin que de 100.000 unités de plus pour dépasser la Super NES.