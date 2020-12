Street Fighter V : l'ultime Saison débutera en février

C'était promis pour cet hiver et malgré les problématiques liées à la pandémie, l'ultime Saison dedébutera pile dans les temps : le premier personnage, Dan, est signé pour février 2021, et sera suivi sur la longueur par Rose, Oro, le guest Akira () et un tout dernier combattant encore maintenu dans le secret.Pour rappel et selon les rumeurs, le chantier de cette dernière saison fut lancée de manière imprévue car avant tout dû au gros retard de, ce qui a accessoirement mené au départ de Yoshinori Ono l'été dernier.