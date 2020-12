Sur eBay, le business de la revente de PS5 & Xbox Series a rapporté 30 millions de dollars Sur eBay, le business de la revente de PS5 & Xbox Series a rapporté 30 millions de dollars

On savait que le manque de stocks pour la PlayStation 5 et les Xbox Series allaient largement profiter à certains petits malins qui souhaitent se faire un billet pour la fin d'année, et on peut dire que l'objectif a été accompli selon un rapport dressé par « Tom's Hardware » sur les données d'Ebay, établissant que depuis le lancement de chacune des concurrentes :



- 25.642 PlayStation 5 Standard vendues au prix moyen de 1.101$

- 7.322 PlayStation 5 Digital vendues au prix moyen de 1.025$



- 22.932 Xbox Series X vendues au prix moyen de 895$.

- 6.863 Xbox Series S vendues au prix moyen de 500$.



Environ 60.000 consoles, ce n'est qu'une paille parmi le total actuel (mais néanmoins inconnu) des deux machines mais gardez en tête que cela ne concerne qu'eBay, et qu'il y a un paquet d'autres sites où les particuliers peuvent revendre leur matos.