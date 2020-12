Sky News : EA bloque le rachat de Codemasters (par Take-Two) en préparant une contre-offre Sky News : EA bloque le rachat de Codemasters (par Take-Two) en préparant une contre-offre

Il y a quelques semaines, Take-Two annonçait avoir trouvé un accord avec Codemasters pour le rachat de ce dernier, à hauteur de 725 millions de livres sterling (environ 800 millions d'euros, sans oublier les bonus aux actionnaires et autres frais) et alors que l'affaire était censée être bouclée, Electronic Arts vient de hurler un énorme « Hep Hep Hep » en préparant une contre-offre qui a fait directement annuler le deal.



L'information vient de Sky News qui annonce que EA s'est réuni ce week-end avec ses principaux banquiers en vue de proposer sa propre offre (donc forcément plus élevée) sur laquelle les analystes estiment que Take-Two aura bien du mal à répondre si confirmé : en capitalisation boursière, EA pèse le double de son concurrent.



« A suivre » comme on dit.