Persona 5 Strikers : enfin une date de sortie Persona 5 Strikers : enfin une date de sortie

Ce n'est pas qu'on avait perdu espoir mais on commençait juste à oublier le fait qu'un certain Persona 5 Strikers était censé sortir en occident et alors que Koei Tecmo avait commencé à inquiéter les fans en oubliant de mentionner son existence dans ses dernières prévisions fiscales, voilà qu'on obtient soudainement une date de sortie : le 23 février 2021 (PC, PS4, Switch).



D'ailleurs pour être plus précis, un trailer est tombé sur la page officiel de l'éditeur avant d'être supprimé, preuve que l'annonce aurait dû avoir lieu un peu plus tard mais nous le rajouterons dès que possible.



UPDATE



Dans le même temps, le producteur Kazuhisa Wada nous tease de potentielles nouvelles annonces pour 2021, année qui marquera le 25e anniversaire de la franchise. Pas plus d'indices pour le moment.