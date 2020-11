Charts Japon : la Switch reprend déjà la main

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 16 au 22 novembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Deuxième semaine pour la nouvelle génération de consoles au Japon et c'est en fait de nouveau la Switch qui volera la vedette (il faut dire que les deux autres sont globalement en rupture) : encore 180.000 cette semaine, et le lancement remarqué du nouveauqui effectue tout simplement l'une des meilleures entrées Switch pour un jeu tiers… même sidégommera sans problème ce score en mars prochain.Signalons également quepeut sans mal être considéré comme un succès : il démarre mieux que les ventes cumulées au lancement du premier épisode sur Wii U/3DS/Switch.Un mot quand même pour la « New Gen » avec comme dit des problèmes de stock qui empêcheront chacune de briller, surtout la Xbox Series déjà en chute libre, et où l'on notera qu'il en faudra bien plus pour implémenter le modèle S comme le souhaite Spencer : il ne représente que 20 % de ventes.