Bethesda évoque ses upgrades New Gen Bethesda évoque ses upgrades New Gen

Bethesda vient de donner des précisions sur les futures upgrades Next Gen de Doom Eternal et The Elder Scrolls Online, ceci concernant aussi bien les joueurs PlayStation 5 que Xbox Series.



Retenez donc que :



- Il n'y a pas encore de date pour l'upgrade (les jeux restent rétrocompatibles en attendant).

- C'est gratuit dans tous les cas (aussi bien boîte que dématérialisé).

- La MAJ sur Series X se fera automatiquement via le système Smart Delivery.

- Sur PS5, il vous suffira d'aller sur le Store pour télécharger la mise à niveau.

- Les sauvegardes pourront être récupérés de l'ancienne génération à la nouvelle (et inversement aussi d'ailleurs).

- Tous les DLC et achats sont concernés par l'upgrade et le transfert de données.

L'éditeur souhaite rappeler qu'il s'agira des « premiers titres » à bénéficier de l'upgrade gratuite, ce qui devrait donc donner lieu au plus grand miracle qui soit : cette fois, il n'y aura peut être pas besoin de racheter Skyrim.