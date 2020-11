PS5 & SX : Rockstar promet que tous ses jeux (même PS2 Classic) seront bien rétrocompatibles PS5 & SX : Rockstar promet que tous ses jeux (même PS2 Classic) seront bien rétrocompatibles

Au tour de Rockstar de dresser un mot sur la rétrocompatibilité par rapport aux nouvelles consoles, se montrant on ne peut plus rassurant en stipulant que la totalité de ses jeux fonctionneront sur « New Gen », dont principalement Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 et L.A. Noire, sans oublier la version PlayStation VR.



Vos données pourront également être récupérés, soit par USB, LAN ou Cloud, voir automatiquement dans le cas de GTA Online et Red Dead Online.



Enfin, Rockstar précise que ce sera également le cas pour les titres actuellement déjà rétro.



Coté Xbox Series (jeux 360 & Classic) :



- Bully : Scholarship Edition

- Grand Theft Auto IV (+ les extensions)

- GTA San Andreas

- Midnight Club : Los Angeles

- Red Dead Redemption

- Table Tennis



Coté PlayStation 5 (PS2 Classics) :



- Bully

- GTA III

- GTA Vice City

- GTA San Andreas

- Manhunt

- Max Payne

- Red Dead Revolver

- The Warriors



Enfin, on nous rappelle qu'à défaut d'un sixième épisode attendu depuis un moment, Grand Theft Auto V reviendra sur PlayStation 5 et Xbox Series courant 2021, tandis que GTA Online passera en stand-alone. Les joueurs PS4 pourront chaque mois (jusqu'à la sortie de la version PS5) récupérer 1 millions de cash in-game en se connectant au moins une fois.