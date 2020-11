Star Wars Jedi : Fallen Order intègre le service EA Play (et donc le Game Pass)

Un autre titre viendra se rajouter aux quelques 80 jeux du service EA Play avec lede Respawn, et ce pour le 10 novembre sans qu'il y ait de coïncidence : c'est le même jour que sortira la Xbox Series, et l'intégration du service dans le Game Pass.Rappelons que Respawn bosse vraisemblablement sur une suite (c'est en tout cas ce que suggère diverses offres d'emploi) et que le studio Motive est également en charge d'un autre projet Star Wars après avoir récemment livré