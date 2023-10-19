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Orbitals
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http://www.gamekyo.com/group/mangacity
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yanssou
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10/19/2023
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09/03/2026
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L'actualité manga et anime sur gamekyo
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Un dernier trailer pour le charmant Orbitals, cette aventure coopérative inspiré des animés de l'époque est à découvrir dès aujourd'hui esclusivement sur Nintendo Switch 2.
https://m.youtube.com/watch?v=18nfZKnnPDo&pp=ygUPTmludGVuZG8gRnJhbmNl
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oreillesal
posted the 09/03/2026 at 09:36 AM by
yanssou
comments (
14
)
taiko
posted
the 09/03/2026 at 09:50 AM
En tout cas ma commande est décalée à samedi l'attendant sur amazon.
mrvince
posted
the 09/03/2026 at 09:50 AM
Pas de solo, pas d'achat. Dommage.
gasmok2
posted
the 09/03/2026 at 09:52 AM
Vu que j'ai adoré les jeux de Josef Fares, celui est déjà préco.
En plus j'adore le style graphique
legend83
posted
the 09/03/2026 at 09:56 AM
Non mais les gens qui pleurent car un jeu est coop. Il y a 50 000 jeux solo et quasiment rien en coop. Calmez vous ou trouvez vous un ami.
oreillesal
posted
the 09/03/2026 at 10:06 AM
taiko
la même
giru
posted
the 09/03/2026 at 10:37 AM
Reçu ce matin
Hâte de tester ça avec un pote du weekend!
5120x2880
posted
the 09/03/2026 at 11:43 AM
legend83
Intérêt médiocre en solo, ils auraient pu faire une IA basique en expliquant bien que l'intérêt est moindre, mais dans le fond on s'en fou effectivement, ça poussera les joueurs a pas se faire avoir en solo et trouver le jeu sans intérêt comme ça.
sultano
posted
the 09/03/2026 at 12:44 PM
"Esclusivement"
Commande Auchan retardée pour moi également, je ferai découvrir le jeu vidéo en co-op à ma copine un peu plus tard
fdestroyer
posted
the 09/04/2026 at 05:51 AM
Testé hier soir, quel beauté cette DA! on se réjouit de commencer l'aventure ce week end
mattewlogan
posted
the 09/04/2026 at 05:56 AM
Il est génial
forte
posted
the 09/04/2026 at 06:09 AM
Mais du coup j'ai pas suivi, en coop uniquement "physique" ou aussi en ligne ?
shanks
posted
the 09/04/2026 at 06:11 AM
forte
local comme en ligne avec Pass Ami (en ligne, tu vois toujours le deuxième perso en split-screen comme les jeux Fares)
forte
posted
the 09/04/2026 at 06:12 AM
shanks
Merci !
fdestroyer
posted
the 09/04/2026 at 06:28 AM
forte
A noter également la présence du GameShare, toujours cool cette fonction
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En plus j'adore le style graphique
Commande Auchan retardée pour moi également, je ferai découvrir le jeu vidéo en co-op à ma copine un peu plus tard
local comme en ligne avec Pass Ami (en ligne, tu vois toujours le deuxième perso en split-screen comme les jeux Fares)