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Orbitals
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name : Orbitals
platform : Switch 2
editor : Kepler Interactive
developer : Shapefarm
genre : action
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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 09/03/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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Orbitals : trailer de lancement
JV


Un dernier trailer pour le charmant Orbitals, cette aventure coopérative inspiré des animés de l'époque est à découvrir dès aujourd'hui esclusivement sur Nintendo Switch 2.
https://m.youtube.com/watch?v=18nfZKnnPDo&pp=ygUPTmludGVuZG8gRnJhbmNl
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    kisukesan, burningcrimson, kevinmccallisterrr, oreillesal
    posted the 09/03/2026 at 09:36 AM by yanssou
    comments (14)
    taiko posted the 09/03/2026 at 09:50 AM
    En tout cas ma commande est décalée à samedi l'attendant sur amazon.
    mrvince posted the 09/03/2026 at 09:50 AM
    Pas de solo, pas d'achat. Dommage.
    gasmok2 posted the 09/03/2026 at 09:52 AM
    Vu que j'ai adoré les jeux de Josef Fares, celui est déjà préco.
    En plus j'adore le style graphique
    legend83 posted the 09/03/2026 at 09:56 AM
    Non mais les gens qui pleurent car un jeu est coop. Il y a 50 000 jeux solo et quasiment rien en coop. Calmez vous ou trouvez vous un ami.
    oreillesal posted the 09/03/2026 at 10:06 AM
    taiko la même
    giru posted the 09/03/2026 at 10:37 AM
    Reçu ce matin Hâte de tester ça avec un pote du weekend!
    5120x2880 posted the 09/03/2026 at 11:43 AM
    legend83 Intérêt médiocre en solo, ils auraient pu faire une IA basique en expliquant bien que l'intérêt est moindre, mais dans le fond on s'en fou effectivement, ça poussera les joueurs a pas se faire avoir en solo et trouver le jeu sans intérêt comme ça.
    sultano posted the 09/03/2026 at 12:44 PM
    "Esclusivement"

    Commande Auchan retardée pour moi également, je ferai découvrir le jeu vidéo en co-op à ma copine un peu plus tard
    fdestroyer posted the 09/04/2026 at 05:51 AM
    Testé hier soir, quel beauté cette DA! on se réjouit de commencer l'aventure ce week end
    mattewlogan posted the 09/04/2026 at 05:56 AM
    Il est génial
    forte posted the 09/04/2026 at 06:09 AM
    Mais du coup j'ai pas suivi, en coop uniquement "physique" ou aussi en ligne ?
    shanks posted the 09/04/2026 at 06:11 AM
    forte
    local comme en ligne avec Pass Ami (en ligne, tu vois toujours le deuxième perso en split-screen comme les jeux Fares)
    forte posted the 09/04/2026 at 06:12 AM
    shanks Merci !
    fdestroyer posted the 09/04/2026 at 06:28 AM
    forte A noter également la présence du GameShare, toujours cool cette fonction
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