Que le peuple m’excuse, et pas que pour le retard, mais j’ai lancéavec une attente proche de zéro. Pas proche en fait, le zéro pointé, autant être franc jusqu’au bout. Car autant j’ai trouvéparticulièrement intéressant dans sa proposition niveau gameplay et exploration, à défaut de ressembler encore à un véritable RPG ou en tout cas digne d’, autantpremier du nom, ça n’a jamais réussi à coller. Un premier essai quelques temps après sa sortie, pour un peu de satisfaction au départ avant l’abandon rapide, puis une deuxième chance quelques années après en y mettant les moyens : une promo sur le jeu avec son upgrade « Next Gen » et toutes les extensions. Fallait bien faire les choses. 6 heures plus tard, nouvel abandon et suppression définitive du disque dur.Donc forcément, l’annonce d’un 2 m’a fait le même effet que le reveal du dernier STR à hype (je déteste les STR) et il faut dire que c’était compliqué de titiller la curiosité. La formulen’est pas spécialement vendeuse autrement que par des présentations de plusieurs dizaines de minutes, donc uniquement pour ceux que ça intéresse de base, Xbox n’a toujours pas lâché un billet pour un doublage FR ce qui continue d’être de l’ordre du pur foutage de gueule, mais aussi, soyons honnêtes, la DA reste très problématique. C’était déjà le cas dans le premier et même danscar autanta su livrer une très jolie patte 2D avec, meilleur hommage àque ne l’était le III, autant en 3D, il y a toujours ce gloubi-boulga de couleurs pétantes qui trouve prétendument sa justification par l’aspect déliro-satirique, certes, mais ça n’a surtout aucune classe ni charme.Après il y a eu des efforts depuis le premier c’est certain, merci le meilleur budget aussi. Chaque zone n’est plus une sorte de mouchoir de poche et certains panoramas ont une bien jolie gueule, bien que le clipping de la végétation (surtout l’herbe) pique un peu en 60FPS. On trouvera également bien plus de travail sur le narratif des décors, et dans la mise en scène avec des personnages qui « parfois » arrêtent d’être autre chose que des piquets d’un RPG Bethesda, mais pas la peine non plus de claquer des pétards quand on vu 100 fois mieux par le passé, et sans même parler de(oui, malgré ses défauts,proposait un sérieux taf sur le sujet). Bref, il y a du mieux mais juste pour être un minimum aux normes actuelles, car l’intérêt va se situer ailleurs, et sans tomber cette fois dans le même piège queCar oui, et heureusement messieurs(dames ?),signe bien le retour au vrai RPG avec de vrais choix et de vrais conséquences tout au long du jeu, parfois immédiat, parfois sur la longueur, jusqu’à voir un équipier quitter le groupe par vos choix douteux, ou en tout cas pas à son goût. Il faut bien entendu aimer ce type d’univers mais il faut avouer quesait y faire avec le sujet, et sans freiner les nouveaux-venus (avoir fait le premier n’est qu’une histoire de lore et clins d’œil mais ça passe sans problème), nous emmenant dans ce monde merdique où règne en quelque sorte trois idéologies sans en dire le nom : le capitalisme, le totalitarisme et la religion aux déviances extrémistes. Et vous, au milieu de tout cela, vous faîtes partie d’une sorte de forces de l’ordre de l’espace, avec pour mission de rejoindre un contact pour en savoir plus sur l’apparition d’un embêtant phénomène. Et devinez quoi ? Ça va bien foirer comme il faut.Si encore une fois on déplorera l’absence de doublage FR qui renforcerait l’immersion pour beaucoup, encore plus avec les audio-log,est indéniablement le RPG le mieux écrit dedepuis longtemps, avec des dialogues beaucoup plus intéressants et jonchés de vannes pleines de cynismes. L’expérience est d’ailleurs particulièrement vicieuse, dans le bon sens du terme, car elle n’évolue pas uniquement en fonction de vos choix mais également de vos capacités et compétences rarement autant mises en avant dans les anciens jeux du studio. On a l’impression que chacun PNJ recèle de lignes de dialogues cachées en fonction de vos talents en éloquence, leadership et même médecine et autres, et comme il est parfaitement impossible de briller dans tout, très loin de là, naît à la fois une forme de frustration, par manque d’habitude, mais également du coup cette envie dans un coin de la tête de taper un jour un second run (pas de NG+ pour l’instant).Ce principe de choix dans l’évolution, totalement libre d’entrée de jeu, se ressent également dans l’exploration. Si dans Avowed, vous pouviez assez facilement faire l’essentiel en un run, et quecherchait toujours à proposer des solutions magiques pour des voies C quand A et B étaient restreintes, héritage éternel du cultissime, dans, y a un moment, y a pas de voie C. Alors pas pour la quête principale évidemment et les annexes, mais il existe des mini-quêtes (même pas indiquées dans le journal) ou des endroits où, si vous n’avez pas les muscles pour défoncer une porte ou des compétences pour la réparer, bah c’est juste mort. Pas d’accès au coffre derrière ou à l’xp pour aider tel ou tel. Alors bien sûr, en fouinant, vous découvrirez des choses qui correspondent parfaitement à vos capacités, mais c’est bien pour dire que ici, tout ne vous sera pas offert sur un plateau, renforçant encore plus la replay-value.Même le système de combat fait un bond en avant, bien plus nerveux sans non plus tomber dans un jeu d’action mais on sent tout le travail sur les affrontements à distance (après il reste le corps-à-corps, personnellement plus moyen) avec une bonne patate pour certaines armes et la bonne idée de refourguer au fil du jeu des fonctionnalités clés notamment très vite le bullet time salvateur pour les headshots. On pourra tout autant féliciter le choix entre la première et la troisième personne qui fonctionne très bien dans les deux cas (dommage de devoir switch dans les menus à moins d’exploiter un actuel bug). Il est néanmoins dommage que alliés ont toujours aussi peu d’utilités au niveau des ordres, et, question de goût je sais, le fait de tomber dans le même piège qu’un Fallout, à savoir de pousser tellement les possibilités de loot & craft qu’au final, on peut traverser le jeu avec ses premières armes si le feeling vous plaît, nivelant le côté « récompense » des coffres.Maisreste dans tous les cas l’une des expériences les plus notables du développeur depuis longtemps, ayant rebondi sur l’expérience acquise autour de l’exploration danssans trahir cette fois ce qui faisait le sel de leur CV, dont des compagnons bien plus intéressants que prévu (mais faut aimer lire). Tout va plus vite, tout se fait plus naturellement, et on félicite encore l’équipe pour cette envie d’y revenir, soit en tentant de jouer un personnage totalement con qui va débloquer des lignes de dialogues WTF pour résoudre des problèmes de manière totalement inattendue, soit en tentant la folie en s’octroyant au fil du jeu l’intégralité des « Défauts », ce système qui ajoute des bonus et surtout malus selon votre façon de jouer (et que vous pouvez toujours refuser, surtout au premier run). En somme, c’est mieux sur tous les plans, imparfait certes, et ne manquerait plus qu’une meilleure identité pour briller autrement que par le bouche-à-oreille.