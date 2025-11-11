profile
The Outer Worlds 2
2
Likers
name : The Outer Worlds 2
platform : PC
editor : Microsoft
developer : Obsidian Entertainment
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Gamekyo Tests
42
Likes
Likers
name : Gamekyo Tests
title : Gamekyo Tests
screen name : gkt
url : http://www.gamekyo.com/group/gkt
official website : http://
creator : shanks
creation date : 12/30/2017
last update : 11/11/2025
description : Groupe officiel de Gamekyo, où vous pourrez retrouver tests, aperçus, avis de DLC, bilan de Season Pass et parfois des "retour sur" quand la situation le permet.
tags : gamekyo avis tests
articles : 393
visites since opening : 2484584
subscribers : 10
bloggers : 1
channel
all
[TEST] The Outer Worlds 2
Tests


Conditions de test : effectué sur Xbox Series X, avec un second run pour le pur fun.

Que le peuple m’excuse, et pas que pour le retard, mais j’ai lancé The Outer Worlds 2 avec une attente proche de zéro. Pas proche en fait, le zéro pointé, autant être franc jusqu’au bout. Car autant j’ai trouvé Avowed particulièrement intéressant dans sa proposition niveau gameplay et exploration, à défaut de ressembler encore à un véritable RPG ou en tout cas digne d’Obsidian, autant The Outer Worlds premier du nom, ça n’a jamais réussi à coller. Un premier essai quelques temps après sa sortie, pour un peu de satisfaction au départ avant l’abandon rapide, puis une deuxième chance quelques années après en y mettant les moyens : une promo sur le jeu avec son upgrade « Next Gen » et toutes les extensions. Fallait bien faire les choses. 6 heures plus tard, nouvel abandon et suppression définitive du disque dur.

Donc forcément, l’annonce d’un 2 m’a fait le même effet que le reveal du dernier STR à hype (je déteste les STR) et il faut dire que c’était compliqué de titiller la curiosité. La formule Obsidian n’est pas spécialement vendeuse autrement que par des présentations de plusieurs dizaines de minutes, donc uniquement pour ceux que ça intéresse de base, Xbox n’a toujours pas lâché un billet pour un doublage FR ce qui continue d’être de l’ordre du pur foutage de gueule, mais aussi, soyons honnêtes, la DA reste très problématique. C’était déjà le cas dans le premier et même dans Avowed car autant Obsidian a su livrer une très jolie patte 2D avec Pillars of Eternity, meilleur hommage à Baldur’s Gate I & II que ne l’était le III, autant en 3D, il y a toujours ce gloubi-boulga de couleurs pétantes qui trouve prétendument sa justification par l’aspect déliro-satirique, certes, mais ça n’a surtout aucune classe ni charme.



Après il y a eu des efforts depuis le premier c’est certain, merci le meilleur budget aussi. Chaque zone n’est plus une sorte de mouchoir de poche et certains panoramas ont une bien jolie gueule, bien que le clipping de la végétation (surtout l’herbe) pique un peu en 60FPS. On trouvera également bien plus de travail sur le narratif des décors, et dans la mise en scène avec des personnages qui « parfois » arrêtent d’être autre chose que des piquets d’un RPG Bethesda, mais pas la peine non plus de claquer des pétards quand on vu 100 fois mieux par le passé, et sans même parler de CD Projekt (oui, malgré ses défauts, Dragon Age Veilguard proposait un sérieux taf sur le sujet). Bref, il y a du mieux mais juste pour être un minimum aux normes actuelles, car l’intérêt va se situer ailleurs, et sans tomber cette fois dans le même piège que Avowed.

Car oui, et heureusement messieurs(dames ?), The Outer Worlds 2 signe bien le retour au vrai RPG avec de vrais choix et de vrais conséquences tout au long du jeu, parfois immédiat, parfois sur la longueur, jusqu’à voir un équipier quitter le groupe par vos choix douteux, ou en tout cas pas à son goût. Il faut bien entendu aimer ce type d’univers mais il faut avouer que Obsidian sait y faire avec le sujet, et sans freiner les nouveaux-venus (avoir fait le premier n’est qu’une histoire de lore et clins d’œil mais ça passe sans problème), nous emmenant dans ce monde merdique où règne en quelque sorte trois idéologies sans en dire le nom : le capitalisme, le totalitarisme et la religion aux déviances extrémistes. Et vous, au milieu de tout cela, vous faîtes partie d’une sorte de forces de l’ordre de l’espace, avec pour mission de rejoindre un contact pour en savoir plus sur l’apparition d’un embêtant phénomène. Et devinez quoi ? Ça va bien foirer comme il faut.



Si encore une fois on déplorera l’absence de doublage FR qui renforcerait l’immersion pour beaucoup, encore plus avec les audio-log, The Outer Worlds 2 est indéniablement le RPG le mieux écrit de Obsidian depuis longtemps, avec des dialogues beaucoup plus intéressants et jonchés de vannes pleines de cynismes. L’expérience est d’ailleurs particulièrement vicieuse, dans le bon sens du terme, car elle n’évolue pas uniquement en fonction de vos choix mais également de vos capacités et compétences rarement autant mises en avant dans les anciens jeux du studio. On a l’impression que chacun PNJ recèle de lignes de dialogues cachées en fonction de vos talents en éloquence, leadership et même médecine et autres, et comme il est parfaitement impossible de briller dans tout, très loin de là, naît à la fois une forme de frustration, par manque d’habitude, mais également du coup cette envie dans un coin de la tête de taper un jour un second run (pas de NG+ pour l’instant).

Ce principe de choix dans l’évolution, totalement libre d’entrée de jeu, se ressent également dans l’exploration. Si dans Avowed, vous pouviez assez facilement faire l’essentiel en un run, et que The Outer Worlds cherchait toujours à proposer des solutions magiques pour des voies C quand A et B étaient restreintes, héritage éternel du cultissime Deus Ex, dans The Outer Worlds 2, y a un moment, y a pas de voie C. Alors pas pour la quête principale évidemment et les annexes, mais il existe des mini-quêtes (même pas indiquées dans le journal) ou des endroits où, si vous n’avez pas les muscles pour défoncer une porte ou des compétences pour la réparer, bah c’est juste mort. Pas d’accès au coffre derrière ou à l’xp pour aider tel ou tel. Alors bien sûr, en fouinant, vous découvrirez des choses qui correspondent parfaitement à vos capacités, mais c’est bien pour dire que ici, tout ne vous sera pas offert sur un plateau, renforçant encore plus la replay-value.



Même le système de combat fait un bond en avant, bien plus nerveux sans non plus tomber dans un jeu d’action mais on sent tout le travail sur les affrontements à distance (après il reste le corps-à-corps, personnellement plus moyen) avec une bonne patate pour certaines armes et la bonne idée de refourguer au fil du jeu des fonctionnalités clés notamment très vite le bullet time salvateur pour les headshots. On pourra tout autant féliciter le choix entre la première et la troisième personne qui fonctionne très bien dans les deux cas (dommage de devoir switch dans les menus à moins d’exploiter un actuel bug). Il est néanmoins dommage que alliés ont toujours aussi peu d’utilités au niveau des ordres, et, question de goût je sais, le fait de tomber dans le même piège qu’un Fallout, à savoir de pousser tellement les possibilités de loot & craft qu’au final, on peut traverser le jeu avec ses premières armes si le feeling vous plaît, nivelant le côté « récompense » des coffres.

Mais The Outer Worlds 2 reste dans tous les cas l’une des expériences les plus notables du développeur depuis longtemps, ayant rebondi sur l’expérience acquise autour de l’exploration dans Avowed sans trahir cette fois ce qui faisait le sel de leur CV, dont des compagnons bien plus intéressants que prévu (mais faut aimer lire). Tout va plus vite, tout se fait plus naturellement, et on félicite encore l’équipe pour cette envie d’y revenir, soit en tentant de jouer un personnage totalement con qui va débloquer des lignes de dialogues WTF pour résoudre des problèmes de manière totalement inattendue, soit en tentant la folie en s’octroyant au fil du jeu l’intégralité des « Défauts », ce système qui ajoute des bonus et surtout malus selon votre façon de jouer (et que vous pouvez toujours refuser, surtout au premier run). En somme, c’est mieux sur tous les plans, imparfait certes, et ne manquerait plus qu’une meilleure identité pour briller autrement que par le bouche-à-oreille.



    tags : test the outer worlds 2
    11
    Likes
    Who likes this ?
    pimoody, clivekunn, eruroraito7, icebergbrulant, torotoro59, junaldinho, jamrock, tynokarts, negan, elcidfx, ouken
    posted the 11/05/2025 at 04:31 PM by shanks
    comments (43)
    51love posted the 11/05/2025 at 04:37 PM
    Ca donne bien envie, j'ai pas eu le temps de faire le 1er, mais lui je vais certainement lui donner une chance l'année prochaine


    shanks d'ailleurs en parlant de CO tu as pas fait cette petite pepite? Je me souviens pas être tombé sur ton avis.
    shanks posted the 11/05/2025 at 04:39 PM
    51love
    Fait mais jamais fini, c'était pas la bonne période pour moi niveau timing, et je n'arrive plus à trouver de créneau pour m'y remettre ou le redémarrer...
    akinen posted the 11/05/2025 at 05:02 PM
    Ayant passé bcp d’heures sur le premier (pas fini, sorti du ps+, mais je me le reprendra) les blagues étaient dejà là.

    On y jouait en couple surtout pour l’humour et le second degré omniprésent (pratiquement aucune quête sérieuse).Les doubleurs s’en donnaient à coeur joie et c’était le festival au pnj le plus WTF.

    Par contre je fais Baldur’s gate 3 pour la première fois (avec tous les patch donc) et je comprends son succès. Tout les autres RPG 3D occidentaux paraissent maintenant fades.
    zekk posted the 11/05/2025 at 05:25 PM
    Je suis dessus et je suis d'accord avec le test
    ippoyabukiki posted the 11/05/2025 at 05:45 PM
    Pardon ? La daube pillar of eternity une bel hommage à baldur's gate 1 et 2 ????
    Mais le testeur a t'il deja touché une fois dans sa vie bladur's gate 2 ?! Pillzr of eternity est une bouse

    Et c'est sympa les termes pour fana, mais c'est quoi "STR" ? C'est si difficile d'ecrire les choses ?

    Je n'en reviens pas d'oser comparer une merde comme pillar of eternity à baldur's gate 2.

    Une honte
    ippoyabukiki posted the 11/05/2025 at 05:48 PM
    51love CO ? Bordel... c'est si difficile d'ecrire des titres ? On doit deviner ?
    Le but d'un forum c'est de vous comprendre entre vous ? Et les autres ? les lecteurs amateurs ?
    yukilin posted the 11/05/2025 at 06:03 PM
    ippoyabukiki
    CO pour Clair Obscur
    STR pour Stratégie Temps Réel
    jaysennnin posted the 11/05/2025 at 06:11 PM
    enfin un test "positif" sur gamekyo, ça faisait longtemps
    shanks posted the 11/05/2025 at 06:17 PM
    ippoyabukiki
    Bon allez casse toi, tu nous casse les burnes sérieusement et cette fois il n'y aura jamais de retour.

    A un moment, c'est bon quoi.
    adamjensen posted the 11/05/2025 at 06:19 PM
    shanks
    romgamer6859 posted the 11/05/2025 at 06:26 PM
    J'y joue, c'est bon mais pas de quoi sauter au plafond.

    Je dirais que même si c'est bien écrit et qu'on peut faire ce qu'on veut (crochetage, persuasion, piratage, force, etc.) comme dans les rpg habituels, ça manque d'un quelque chose.

    On est jamais surpris par les zones ni par la DA et la progression est classique. J'ai un peu le même sentiment que sur avowed même si ça reste globalement mieux.
    romgamer6859 posted the 11/05/2025 at 06:27 PM
    J'ajoute que j'aime le fait qu'on ait le choix pour atteindre tel ou tel objectif et que ça rajoute de la rejouabilité.
    ippoyabukiki posted the 11/05/2025 at 06:29 PM
    shanks c'est tok l'auteur du test ? Et du coup tu ne supportes pas qu'on dise que qualifier pillar of eternity d'hommage à baldur's gate 2 est une honte ? Veux tu que je te montre les critiques de ce jeu ? Bref
    vyse posted the 11/05/2025 at 06:30 PM
    ippoyabukiki adieu : t'etais un bon troll
    shanks posted the 11/05/2025 at 06:34 PM
    ippoyabukiki
    C'est pas pour ça que tu va virer mais pour l'intégralité de tes bans de la journée jusqu'à chouiner pour le terme STR que tout le monde connaît.
    "Les lecteurs amateurs" : ça n'existe plus.
    La nouvelle génération bouffe TikTok et crois bien qu'ils sont plus renseignés en terme techniques que tu ne le seras jamais.
    Suffit de les voir parler chinois pendant 30mn en deroulant les strats de Minecraft.

    Et il n'y a aucune honte pour le comparo.
    Hommage ne veut pas dire que tel est meilleur que l'autre.
    Hommage car PoE ("Pillars of Eternity" si t'as pas compris) est celui qui a remis en avant sur le marché la formule du C-RPG jusqu'à la DA 2D, là où Baldur's Gate III a opté pour la 3D et un système de combat plus proche de Divinity Original Sin que les premiers Baldur.

    Rien de plus.
    J'ai fini POE.
    Et j'ai joué à Baldur 2 que t'étais même pas né.

    Bye.
    torotoro59 posted the 11/05/2025 at 06:48 PM
    shanks pour le comparo je suis du même avis. Et sinon même s'adresser respectueusement aux autres ça n'est plus possible pour lui ou quoi ?
    Si c'est pareil en irl j'imagine même pas Ça empoisonne l'ambiance du site.. Bref c'est du passé maintenant
    51love posted the 11/05/2025 at 07:16 PM
    Il y a eu 2 bonnes surprises sur cet article, d'abord TOW 2 qui semble être un jeu fort sympathique, et un ban def qui lui est fort sympathique
    pimoody posted the 11/05/2025 at 07:40 PM
    torotoro59 Après, les gens IRL sont aussi souvent différents. Je pense que le souci, c’est qu’on peut parfois ne pas avoir conscience de la nuisance qu’on dégage sur la forme, même si, sur le fond, il peut y avoir de la justesse dans ce qu’on exprime. Demander du respect alors qu’on n’a pas soi-même le civisme nécessaire, c’est sûr que ça finit par provoquer du rejet.

    Je pense que la grande intelligence ou la capacité d’analyse peut être parfois mal canalisée au quotidien et pas suffisamment structurée, ce qui donne une posture de râleur ou de cynique dans les espaces de communication ouverts. Ça peut donner l’impression de ne pas considérer les autres et être juste là pour cracher sa valda. Peut être même d’ailleurs parce qu’au quotidien cette même personne ne se sent pas considéré ou respecté à sa juste valeur (cela dit sur internet c’est devenu comme ça partout, certains diraient même dans la société globalement…).
    zekk posted the 11/05/2025 at 07:59 PM
    shanks merci
    clivekunn posted the 11/05/2025 at 08:39 PM
    Je suis sur la fin en ce moment et je rejoins complètement l'avis de shanks un bon 8/10 il est vrmt jouissif,des choix qui ont un véritable impact sur le long terme(des fois hilarants et improbables),les sujets cmme le fanatisme le capitalisme,la dictature(clin d'oeil au "rafraichissement mental" lol) pris en dérision et poussé à l'extrême,pleins de possibilités d'atteindre un objectif selon les compétences qu'on privilégie.

    Si vous avez appréciez le 1 celui ci est à faire
    tlj posted the 11/05/2025 at 09:14 PM
    pimoody Assez juste ce que tu dis à mon avis
    ravyxxs posted the 11/05/2025 at 09:25 PM
    Ah ouais, faite pas chier Shanks, il a pas commencé à joué hier !

    Et Pillar of eternity est très loin d'être une daube,pas pas pousser là non plus, et c'est une personne qui a flinguer les D&D de l'époque qui parle,dont PlanetscapeT,BG1,2 en plus des spin off etc.

    Pillar of eternity est une belle homage, alors oui très lourd niveau dialogue et lore, mais ça rend pas le jeu médiocre quoi.
    ravyxxs posted the 11/05/2025 at 09:38 PM
    akinen Tout les autres RPG 3D occidentaux paraissent maintenant fades.

    TW3+DLC reste au dessus de BG3, fini le jeu tu comprendras.
    grievous32 posted the 11/05/2025 at 09:45 PM
    Ca me fait plaisir de voir cette importance mise sur l'absence de VF. Les jeux édités par de grosses boîtes devraient TOUJOURS avoir des doublages. Les pires là-dessus sont et resteront toujours Rockstar qui n'auront jamais une seule bonne excuse puisqu'ils pourraient donner simplement le choix, mais ils s'en branlent.
    Ca fait chier quand y a beaucoup de dialogues, pour ça que j'me lancerais pas sur du The Outer World, du Avowed etc. Surtout que Obsidian avait une VF sur KOTOR 2, LucasArts l'avait sans doute financé, donc Microsoft casse bien les couilles avec cette fainéantise.
    zekk posted the 11/05/2025 at 09:56 PM
    ravyxxs je suis chauvin, mais tu as raison TW3 est au dessus, mais ces dernières années ce sont les deux chef d'oeuvre fantasy pour moi.
    ravyxxs posted the 11/05/2025 at 10:09 PM
    grievous32 Je me souviens d'être très à l'afût sur le fait de faire des efforts et apprendre l'anglais. mais comme tu dis, lorsque les textes sont très lourd, c'est une torture pour celui ou celle qui ne sont bilingues. Rockstar il me semble avait expliquer pourquoi ils ne mettaient pas de français et d'autres langues doublées, c'était une question sur le point qualité et d'avoir un oeil dessus. Comme ils n'ont pas l'expertise pour au moins 10 langues, ils n'ont jamais voulu prendre le risque de mettre un acteur de piètre qualité dans une langue au lieu d'un autre (disons Matt Pokora au lieu de Mathieu Kassovitz pour le rôle de Michael dans GTA 5). J'extrapole mais tu vois où je veux en venir.

    Du coup j'étais comme toi, une fois que j'ai vu l'interview, j'ai pris du recul...

    zekk Pareil, les deux des pures merveilles.
    gadjuom93 posted the 11/05/2025 at 11:19 PM
    ravyxxs J'ai fini BG3, et BG3 est meilleur que TW3 ( j'ai pas fait le dlc mais on s'en fiche de ça)
    BG3 donne une leçon a tout le monde dans la narration, et la mise en scène de cette narration.
    Sinon les deux jeux sont vraiment opposés hein, très différent, les comparer est assez difficle.
    torotoro59 posted the 11/05/2025 at 11:57 PM
    gadjuom93 dommage de louper les dlc et notamment blood and wine qui est limite supérieur au jeu de base couplé à une durée vie qui feraient rougir les jeux actuels.

    Ces 2 "3eme" episodes sont des bijoux rares dans cette industrie ça serait dommage de s'en priver.
    ravyxxs posted the 11/06/2025 at 12:59 AM
    gadjuom93 Bah non on s'en fiche pas, qu'est-ce tu racontes t'es pas nette toi , car j'ai dit TW3+DLC, y a une raison pour laquelle elles ont une renommé comme jamais.

    BG3 c'est inconsistant à partir de l'arc 3, et BEAUCOUP le disent, certains ont lâché ou parle de gros soucis de rythme, des quêtes beaucoup moins intéressante et un sentiment de rush (Plus les moyens sur la fin) !!! Un personnage iconique qu'on retrouve et avec lequel on passe très très peu de temps car bon, c'est la fin...Des quêtes et endroit tout simplement pas fini(j'ai fini le jeu dans l'année de sa sortie donc peut être depuis y a eu des patchs). Mais désolé, le dernier act est moyen, c'est même le moins aimé des 3. Donc bon, avant de dire TW3, fait aussi les DLC, sinon ne parle pas, car le jeu dans sa globalité, fait largement mieux les choses du début à la fin
    ravyxxs posted the 11/06/2025 at 01:02 AM
    gadjuom93 Et on parle d'écriture, d'impact, de mise en scène, largement comparable. On te parle pas du genre en lui même. Et même, l'un est un RPG, l'autre est un TRPG, la seule différence c'est le jeu de rôle et les règles du DND. Comparable sur la fin, juste pas sur le gameplay.
    pimoody posted the 11/06/2025 at 06:01 AM
    tlj on a tous plus ou moins des "tonnes" de comportements inconscients qui peuvent devenir des habitudes. Donc, quand plusieurs personnes te signifient la même chose (ou des événements de vies symptomatique), peut être qu’une remise en question est nécessaire pour prendre conscience de schémas comportementaux en arrière-plans (comprendre d’où ça provient).

    Sinon on cultive le dénis et ça mène à répéter les même type de cycles avec les même souffrances sous-adjacentes.
    sasquatsch posted the 11/06/2025 at 07:00 AM
    pimoody j'aime bien comme tu parles tôt le matin...ca met la barre de suite là où il faut.
    Outer worlds premier du nom javais aussi lâché en mileiu du premier run car loot infini, graphisme moyen mais joli. Acertains moments et pas assez interessant dans sa globalité pour avancer et malgré un humour de qualite qui donnait cette impression de gros potentiel gâché...mais bon, peut etre que la fin il se rattrapait je ne saurai le dire. Mais ce deuxième...remonte la barre niveau visuel et et lhistoire semble pousser a vouloir avancer. Je me le prendrai, mais plus tard...
    Merci pour le test
    zoske posted the 11/06/2025 at 07:14 AM
    Le manque de doublage est pour moi un point positif! Pas que je suis heureux que ceux qui comprennent pas l'anglais doivent se taper des sous-titre. Mais au moins ça me permet d'avoir l'oeuvre originale sans être forcé d'avoir un doublage qui est de facto moins bon que l'originale!

    Comme Indiana Jones où il est impossible de le mettre en anglais si le Windows est en Français... Et voir un professeur Anglais s'exprimer dans un parfait français... ça casse l'immersion mais grave!
    sonilka posted the 11/06/2025 at 08:57 AM
    zoske tout dépend la qualité du doublage. Tu es dérangé quand tu regardes les films IJ en VF ? Moi pas bien au contraire mais c'est du à la qualité du doublage. En France on a un certain savoir faire meme si depuis quelques années on tend à mettre des youtubeurs ou autres influenceurs qui n'ont ni l'expérience ni le talent des meilleurs doubleurs français.
    ouken posted the 11/06/2025 at 09:15 AM
    grosse tuerie !!! bien bien mieux que le 1 que jai adoré !! quel narration !!!
    zekk posted the 11/06/2025 at 11:14 AM
    ouken on est d'accord et toutes les possiblités que tu as dans le jeu, j'adore ! le 1 ( que j'ai vraiment bien aimé) fait figure de prototype à côté
    zekk posted the 11/06/2025 at 11:16 AM
    ravyxxs Le problème de TW3 et ses extension c'est que c'est tellement énorme comme jeu, que m'aime si ça devrait être pris comme un exemple, un modèle à suivre, ça restera une exception.
    grievous32 posted the 11/06/2025 at 01:34 PM
    Ravyxxs j'avais lu que c'était aussi plutôt une question d'immersion, dû au fait que dans Red Dead 2 par exemple, ça parle français par endroit, et ailleurs ça parle anglais, par exemple. Maintenant, ils ont toujours la possibilité de faire comme dans plein de jeux, et laisser le choix des langues dans les menus.
    Les gens chient sur Ubi ou EA, mais Ubi traduit ses jeux dans plein de langue, et Mass Effect chez EA, c'est combien de ligne de dialogue que les gens entendront jamais dû aux choix de dialogue avec un mec qui meurt dans le premier jeu et qui pourrait être encore vivant dans le 3 ?
    On parle beaucoup du totem d'immunité de Nintendo, mais Rockstar sont encore pire là-dessus...
    ravyxxs posted the 11/06/2025 at 01:38 PM
    grievous32
    zoske posted the 11/06/2025 at 07:24 PM
    sonilka C'est vrai que tous les films que j'ai vu durant ma jeunesse comme Rocky, Retour vers le future, Independence Day, etc... me vont bien en français. Mais que je les revois c'est un plaisir de les découvrir avec les vraies voix des acteurs et les vraies expressions. Comme Nom de Zeus, c'est Great Scott en anglais et ça à plus de sens vu les origines de Emmett Brown vu que c'est une veille expression américaine.

    Mais c'est mon point de vue sur l'authenticité des voix des acteurs. Voir des New Yorkais et le président des USA parler parfaitement Français... Ben ça me sort du film
    Et oui la France fait encore les meilleurs doublages avec les Espagnoles en suite. Car les Polonais ou Lituaniens... C'est clairement un autre niveau
    sonilka posted the 11/07/2025 at 07:59 AM
    zoske oui je te rejoins sur le coté plus immersif avec le doublage d'origine. Par exemple je vois souvent des joueurs se plaindre de l'absence de doublage pour GTA mais vu le jeu, ce qu'il traite et tous les personnages (souvent haut en couleur) qu'il met en avant, ca n'aurait clairement pas le meme impact en VF. Après l'avantage avec la VF de qualité, c'est qu'on a le choix et du coup on peut se faire les films/séries en VO et en VF.
    ouken posted the 11/07/2025 at 02:29 PM
    zekk
    zoske posted the 11/07/2025 at 05:37 PM
    sonilka je te rejoins le plus important c'est qu'un plus grand nombre de personne puissent vivre/suivre l'histoire et la narration avec confort pour mieux vivre l'aventure. Je suis pour le choix clairement de choisir sa VF ou VO! Ce qui est des fois pas possible sans changer la langue de sa console ou de Windows et ça c'est bien casse cou***es
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo