profile
RAIDOU Remastered : The Mystery of the Soulless Army
0
Likers
name : RAIDOU Remastered : The Mystery of the Soulless Army
platform : PC
editor : Atlus
developer : Atlus
genre : action-RPG
other versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Rôle Playing Kyo
95
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 11/04/2025
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 613
visites since opening : 2252370
subscribers : 51
bloggers : 8
channel
all
[Multi] RAIDOU Remastered / Date demo
RPG





Éditeur : SEGA
Développeur : ATLUS
Genre : RPG
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Japonais.

Année 20 de l'ère Taisho, dans la capitale...
Une jeune héritière se présente à l'Agence de détectives Narumi avec une étrange requête : la tuer ! Sans plus d'explication, la jeune fille se fait enlever. L'apprenti détective Raidou Kuzunoha XIV, qui officie également comme invocateur de démons chargé de protéger la capitale, est sur l'affaire. Raidou mène l'enquête à travers la ville, y compris dans le royaume sombre, un dangereux domaine entre le monde réel et l'Outre-monde peuplé de démons.
Incarnez Raidou Kuzunoha et travaillez main dans la main avec vos alliés démons pour percer les mystères qui vous entourent. L'affaire de la jeune disparue vous plongera bientôt dans une spirale de conspirations qui ébranlera non seulement la capitale, mais le pays tout entier.


Démo disponible le 5 Novembre 2025
sur PC/PS5/NS2



Steam
Quelques tests :
Opencritic 79%
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    pimoody
    posted the 11/04/2025 at 03:20 PM by nicolasgourry
    comments (12)
    ippoyabukiki posted the 11/04/2025 at 04:08 PM
    le jeu a plusieurs mois ! pendant 2s j'ai cru que c'était l'annonce du remaster du 2
    burningcrimson posted the 11/04/2025 at 05:07 PM
    Au lieu d'annoncer une démo donnnez nous une upgrade switch 2 merde.
    sonilka posted the 11/04/2025 at 05:45 PM
    burningcrimson on parle d'Atlus. Tu peux oublier. SMTVV n'y a pas eu droit (et pourtant dieu sait que ca ferait un bien fou au jeu), Persona 5R non plus. Par contre t'auras le droit de racheter la version gkc quand ils le ressortiront en version S2
    ippoyabukiki posted the 11/04/2025 at 06:59 PM
    burningcrimson sonilka vous etes au courant que le jeu est deja en version switch 2 et ca depuis le jour de la sortie ?
    Car vos commentaires laisse penser que vous n'avez pas connaissance de cette version
    ippoyabukiki posted the 11/04/2025 at 07:02 PM
    burningcrimson sonilka https://www.fnac.com/a21602545/Raidou-Remastered-The-Mystery-of-the-Soulless-Army-Nintendo-Switch-2-Jeu-video-Nintendo-Switch-2#omnsearchpos=2
    burningcrimson posted the 11/04/2025 at 10:38 PM
    sonilka Je pense aussi... Smt V : Vengeance je l'ai toujours pas lancé en espérant une upgrade (j'ai fini le V heureusement) et j'avoue que ça ferais du bien d'avoir ces jeux avec upgrade. Ippoyabukiki J'ai la version physique sur switch, je refuse de l'acheter une seconde fois
    ippoyabukiki posted the 11/05/2025 at 06:04 AM
    burningcrimson mais... le jeu est sorti en meme temps sur switch et switch 2. Pourquoi l'avoir pris sir switch ? Pour le delire de "il est sur gkc" ?
    sonilka posted the 11/05/2025 at 08:50 AM
    ippoyabukiki je sais parfaitement qu'il existe sur S2. Sauf que c'est du gkc. Libre aux consommateurs avertis d'aller payer le meme prix pour disposer d'un support physique vide.
    pimoody posted the 11/05/2025 at 08:58 AM
    Parfait, je comptais me le le prendre mais j’aurais aimé l’essayer avant.
    ippoyabukiki posted the 11/05/2025 at 12:48 PM
    sonilka désolé de toujours trouver ce sujet ridicule. Vide ou pas vide, vos histoires de "dans 30 ans tu pourras plus telecharger le jeu". Dans 30 ans, il y a peu de chance qu'on dispose d'une console qui fonctionne encore sauf si on l'a sous blister et encore.
    La quasi totalité des PSP ont la batterie qui a gonflée avec le temps par exemple
    byakuyatybw posted the 11/05/2025 at 05:02 PM
    ippoyabukiki Euh oui certes mais la psp est une console portable donc plus soumise à changements de température, chutes , oxydation etc qu une console de salon qui sont plus elles sujetes à des cas de surchauffe à cause de poussière je pense...Et les disques ont toujours eu plus de longévité que les cartouches hors climat moite.
    Perso si ma psp a effectivement eu un cas de batterie gonflée, aucun soucis sur mes consoles toujours fonctionnelles et jeux intacts depuis l époque de la Master system.
    Si envie de relancer super Mario world sur snes ou shenmue sur dreamcast pas de soucis
    sonilka posted the 11/05/2025 at 07:26 PM
    ippoyabukiki vos histoires de "dans 30 ans tu pourras plus telecharger le jeu".

    Tu m'as vu évoquer ca quelque part ? Non. Tu t'égares comme toujours.

    Dans 30 ans, il y a peu de chance qu'on dispose d'une console qui fonctionne encore

    Ah tiens je suis pourtant certain que des NES/SNES/MegaDrive sont toujours parfaitement fonctionnelles aujourd'hui. Une anomalie sans doute.

    La quasi totalité des PSP ont la batterie qui a gonflée avec le temps par exemple

    Hors sujet. Encore. Une PSP sans batterie est toujours fonctionnel avec son chargeur. Et il existe toujours des batteries de PSP vendues sur le net.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo