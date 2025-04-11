Éditeur : SEGA

Développeur : ATLUS

Genre : RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Japonais.



Démo disponible le 5 Novembre 2025

sur PC/PS5/NS2

Année 20 de l'ère Taisho, dans la capitale...Une jeune héritière se présente à l'Agence de détectives Narumi avec une étrange requête : la tuer ! Sans plus d'explication, la jeune fille se fait enlever. L'apprenti détective Raidou Kuzunoha XIV, qui officie également comme invocateur de démons chargé de protéger la capitale, est sur l'affaire. Raidou mène l'enquête à travers la ville, y compris dans le royaume sombre, un dangereux domaine entre le monde réel et l'Outre-monde peuplé de démons.Incarnez Raidou Kuzunoha et travaillez main dans la main avec vos alliés démons pour percer les mystères qui vous entourent. L'affaire de la jeune disparue vous plongera bientôt dans une spirale de conspirations qui ébranlera non seulement la capitale, mais le pays tout entier.