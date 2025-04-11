description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
Éditeur : SEGA
Développeur : ATLUS
Genre : RPG
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Japonais.
Année 20 de l'ère Taisho, dans la capitale...
Une jeune héritière se présente à l'Agence de détectives Narumi avec une étrange requête : la tuer ! Sans plus d'explication, la jeune fille se fait enlever. L'apprenti détective Raidou Kuzunoha XIV, qui officie également comme invocateur de démons chargé de protéger la capitale, est sur l'affaire. Raidou mène l'enquête à travers la ville, y compris dans le royaume sombre, un dangereux domaine entre le monde réel et l'Outre-monde peuplé de démons.
Incarnez Raidou Kuzunoha et travaillez main dans la main avec vos alliés démons pour percer les mystères qui vous entourent. L'affaire de la jeune disparue vous plongera bientôt dans une spirale de conspirations qui ébranlera non seulement la capitale, mais le pays tout entier.