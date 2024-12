Éditeur : Konami

Développeur : Konami

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 6 Mars 2025

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français /Allemand / Italien / Chinois.

L'histoire de Suikoden I

L'histoire de Suikoden II

Un ancien héros renommé devient un violent tyran, et un empire sombre dans le déclin.Une armée de libération se révolte contre un règne oppressant.Une par une, les 108 étoiles de la Destinée se rassemblent pour guider la marche de l'histoire.Le héros de notre histoire et son ami Jowy sont membres de la Brigade Licorne qui a participé à une dispute territoriale interminable entre le royaume de Highland et la Cités-État de Jowston.Quelques mois plus tard, une trêve est conclue entre les deux parties qui souhaitent voir la fin des combats.Toutefois, sous la paix momentanée, les braises de la guerre continuent de brûler...