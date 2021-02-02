Gameblog 8/10

Jdg 8/10

JV 16/20

GameWave 7,5/10

IGNFrance 7/10

ActuGaming 7/10

JVFrance 70%

Gamekult 6/10

Disons-le clairement : Marvel’s Wolverine est un jeu qui risque de diviser. Dans la continuité des dernières productions d’Insomniac Games, il prend la forme de ce que l’on pourrait qualifier de blockbuster par excellence, au travers d’une aventure explosive finement réalisée que l’on prend un malin plaisir à parcourir du début à la fin. Son approche linéaire, ses mécaniques simplistes et son charme de jeu de super-héros à l’ancienne, toutefois, ne plairont sans doute pas aux joueurs en recherche d’une expérience à la hauteur de la maturité de l’univers de Wolverine. Et même si tout n’est pas parfait, le fait est que dans notre cas, la magie a opéré.Bon au final, que pense-t-on de Marvel's Wolverine ? Eh bien, que du bien. Durant une quinzaine d'heures, soit la durée de vie environ pour venir à bout de l'histoire principale, le jeu d'Insomniac Games nous offre le lot de sang, de tripes, d'action et de références que l'on souhaitait. Parfois trop, parfois pas assez non plus, pour un jeu qui fait le choix d'être on ne peut plus classique dans son approche et son déroulé et qui mise avant tout sur sa mise en scène et sa technique. Logan ne réussit pas tout, comme les phases en véhicule, ses combats de boss ou une certaine partie de sa narration mais il offre un très bon moment avec un personnage qui méritait, enfin, l'écrin d'un jeu triple A pour s'exprimer et libérer toute sa rage. Son New Game + et ses objets à collecter lui garantissent un peu de temps de vie supplémentaire mais, comme tout bon jeu narratif, seul du contenu additionnel le fera grandir encore. Son côté classique peut diviser et reste à savoir, aussi, si Logan ne va pas payer au prix fort les dernières décisions de la firme...Marvel’s Wolverine n’est peut-être pas un grand coup de griffes, mais c’est un blockbuster solide et très facile à dévorer. Le studio Insomniac propose ici une aventure linéaire, intense et bien rythmée, portée par une histoire efficace. La relation entre Jean et Logan est très réussie, tout comme la réalisation. Le plus gros écueil, ce sont les combats. Ils manquent de profondeur mais manette en mains, le poids de Wolverine, la violence de ses coups et la dimension viscérale sont vraiment là. Marvel’s Wolverine ne réinvente pas la formule du blockbuster PlayStation : il l’exécute avec de la maîtrise et du cœur.En somme, cette première incursion personnelle au cœur du savoir-faire d'Insomniac Games délivre une proposition hautement recommandable. S'affranchissant du carcan parfois redondant des mondes ouverts tentaculaires, Marvel’s Wolverine se focalise sur l'essence même de son sujet en offrant une œuvre viscérale, portée par une écriture dramatique et une mise en scène cinématographique de haut vol, même si nous aurions pu en attendre un peu plus.Si la linéarité formelle de ses niveaux et quelques soucis d'optimisation rappellent les limites de son cadre, l'aventure parvient à captiver grâce à un système de combat jubilatoire et un équilibre subtil entre rage destructrice et vulnérabilité intime. Une œuvre mûre et percutante qui rend un hommage vibrant à l'un des mutants les plus complexes de la pop-culture, même si nous aurions aimé un petit grain de folie supplémentaire.Qu’il est difficile de donner une note globale à Wolverine en prenant en compte tout type de public qui se lancera dans l’aventure. En tant que grand fan de l’univers Marvel, j’ai apprécié ces nombreuses références, même les plus niches, malheureusement mal ou insuffisamment exploitées ou approfondies, donnant au titre le sentiment d’un pot-pourri de références en tout genre, ou l’impression qu’Insomniac n’a pas eu le temps d’aller au bout de son projet, ou encore celle d’une check list qui leur a été imposée. Pour les autres, les clins d’œil seront peu ou pas assez expliqués pour être pleinement appréciés et ils se retrouveront peut-être devant une histoire trop brumeuse pour donner assez de matière à comprendre ses enjeux. Notre bon Logan est également relativement mal exploité dans ce titre qui, au final, joue la carte de la perte de mémoire pour distiller son lore sans véritable impact dans l’aventure. Reste un jeu visuellement réussi, qui sait être spectaculaire, mais qui souffre d'un bestiaire assez restreint et d'une structure trop linéaire, augmentant le sentiment de répétitivité au fil de sa courte aventure ; ce qui sera une bonne ou une mauvaise chose en fonction de vos attentes et de votre rapport entre le prix d'un jeu et sa nécessaire durée de vie. En somme, je ne parviens pas encore à comprendre à qui est destiné ce Wolverine. Car s’il plaira en partie à certains, il en frustrera d'autres, et hérissera le poil des fans qui y verront de nombreux actes manqués et un potentiel bourbier pour la suite du Marvel Gaming Universe.Il était raisonnable de penser que Marvel’s Wolverine se vivrait comme un festival d’hémoglobine purement jubilatoire, mais la réalité est plus nuancée. Dans un exercice mine de rien différent d’un titre de la série Marvel’s Spider-Man, Insomniac n’est visiblement pas aussi à l’aise avec Logan qu’avec ses Tisseurs. Certes, la qualité de production reste complètement dans la lignée de ce que nous offre le studio depuis des années, portée par un récit mettant en scène une version très convaincante de personnages issus de l’univers X-Men. Mais dès lors que l’on creuse le gameplay, les fausses notes se ressentent un peu partout et on n’arrive jamais vraiment à se lâcher comme on le voudrait. Reste qu’incarner Wolverine et faire déferler sa rage sur tout ce qui bouge arrive par séquences à procurer un plaisir certain, ce que les fans du héros hirsute risquent de partager.Marvel’s Wolverine n’est pas un mauvais jeu, mais il laisse le sentiment d’un potentiel largement sous-exploité. Insomniac maîtrise bien la mise en scène et propose un Wolverine convaincant, tandis que les combats procurent de bonnes sensations dans l’ensemble. Le problème vient surtout d’une formule trop générique et rapidement répétitive, au point que sa quinzaine d’heures de durée de vie finit par paraître longue plutôt que satisfaisante. Les phases de furtivité, les séquences à moto et les combats de boss peinent à apporter la variété nécessaire, tandis que la réalisation technique et la bande-son ne permettent pas au jeu de réellement marquer les esprits. Insomniac gagnerait peut-être à revoir ses ambitions plutôt qu’à se lancer immédiatement dans un Marvel’s Wolverine 2. Un Marvel’s X-Men, capable de faire cohabiter plusieurs mutants et plusieurs styles de gameplay, serait une perspective bien plus stimulante, sans pour autant reléguer Logan au second plan. Marvel’s Wolverine reste une aventure solide sur le fond, mais trop prévisible et trop peu ambitieuse sur la forme pour prétendre au statut de grand jeu Marvel.À la question de savoir si Insomniac Games est capable de livrer un jeu incontournable avec n'importe quel personnage de Marvel, Wolverine nous pousse à répondre par un mouif. Malgré les qualités habituelles des productions PlayStation en matière de réalisation, de narration et de mise en scène, Marvel's Wolverine manque trop de profondeur et de subtilité pour que la dimension parfois jubilatoire de ses combats fasse oublier les limites structurelles d'une aventure un peu trop scolaire. Dans le même temps, le talent des acteurs ne compense pas l'impression persistante d'un scénario qui manque de tranchant. À l'image de ses principaux protagonistes, Marvel's Wolverine n'est pourtant pas dépourvu d'âme et d'humanité. Mais derrière le carnage permanent, il y a un jeu qui peine à s'épanouir et à convaincre avec la même force et le même naturel que Spider-Man.