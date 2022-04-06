description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Guillaume Broche, l’un des créateurs du jeu Clair Obscur : Expedition 33, est dans le Jeux Vidéo Club.
Pour rappel, Clair Obscur : Expedition 33, c’est 9 récompenses aux Game Awards 2025, dont le GOTY (Game of the Year) ????
C’est français, vous aimez ?
Le créateur revient sur les jeux qui l’ont marqué et inspiré.
De Kingdom Hearts II à God of War, sans oublier Lost Odyssey, il nous partage ses recos ! | Jeux Vidéo Club