Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 06/29/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Konbini] TUTO : Comment faire un GOTY ?


Guillaume Broche, l’un des créateurs du jeu Clair Obscur : Expedition 33, est dans le Jeux Vidéo Club.
Pour rappel, Clair Obscur : Expedition 33, c’est 9 récompenses aux Game Awards 2025, dont le GOTY (Game of the Year) ????
C’est français, vous aimez ?
Le créateur revient sur les jeux qui l’ont marqué et inspiré.
De Kingdom Hearts II à God of War, sans oublier Lost Odyssey, il nous partage ses recos ! | Jeux Vidéo Club
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    posted the 06/29/2026 at 07:00 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    suzukube posted the 06/29/2026 at 07:11 PM
    Unreal Engine est en train de révolutionner le jeu vidéo grâce a toute l'automatisation qu’il permet
    vyse posted the 06/29/2026 at 07:34 PM
    Konbini ce torche chiasse du plus profond du cul des enfers ...
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