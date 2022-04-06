description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Il n'y a pas de gauche ou de droite, juste des dominants et des dominés qui eux cherche a changer le rapport de force. Et c'est une chose naturelle, il suffit de voir le mode de vie des lions
Nous sommes plus proche du chimpanzé par notre ADN que du lion, il me semble.
Tu écris "des dominants et des dominés qui eux cherche a changer le rapport de force." tu mets quoi dans les dominants et dans les dominés ?
Changer le rapport de force ou les uns veulent le maintenir (les dominants) les autres veulent qu'il n'y est plus de dominant/dominé, mais la même égalité de traitement ?