Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 06/20/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Naï] Call Of Duty ou en finir avec la bêtise
Naï


[00:00] INTRODUCTION
[09:19] LE JEU
[20:38] LE JEU DÉBILE
[40:10] LE JEU POUR LES DÉBILES
[55:06] LE JEU DE LA DÉBILITÉ
[01:07:05] CONCLUSION
https://www.youtube.com/watch?v=byQYHECpkfY&t
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    posted the 06/20/2026 at 05:00 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    keiku posted the 06/20/2026 at 07:00 PM
    Cette vidéo est si creuse... elle est ce qu'elle décrie...
    Il n'y a pas de gauche ou de droite, juste des dominants et des dominés qui eux cherche a changer le rapport de force. Et c'est une chose naturelle, il suffit de voir le mode de vie des lions
    nicolasgourry posted the 06/20/2026 at 09:24 PM
    keiku
    Nous sommes plus proche du chimpanzé par notre ADN que du lion, il me semble.
    Tu écris "des dominants et des dominés qui eux cherche a changer le rapport de force." tu mets quoi dans les dominants et dans les dominés ?
    Changer le rapport de force ou les uns veulent le maintenir (les dominants) les autres veulent qu'il n'y est plus de dominant/dominé, mais la même égalité de traitement ?
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