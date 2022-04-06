description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Le SHERIFF de l'ESPACE a rejoint les étoiles : KENJI ŌBA, acteur et cascadeur de la mythique série X-OR, nous a quittés en ce début de mois de mai, et nous tenions à lui rendre hommage dans ce nouvel épisode de SUMIMASEN TURBO, à commencer par GREG et DANIEL qui ont eu la chance de le côtoyer à plusieurs reprises. Le hasard a voulu qu'une autre légende japonaise de la pop culture tire sa révérence en la personne de YÛJI ŌNO, musicien de jazz connu pour avoir composé et interprété les thèmes de LUPIN III / EDGAR à travers les époques.
Pas de FAMITSUMIMASEN à proprement parler, faute de gros jeu à chroniquer dans l'intervalle des deux émissions, mais rassurez-vous, il est évidemment question de jeu vidéo tout au long de cette nouvelle émission. Et n'oubliez pas : on vous donne RENDEZ-VOUS le 28 mai en soirée et EN DIRECT pour un live spécial autour de la série DRAGON QUEST.