Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 05/20/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[SUMIMASEN TURBO] 42


Le SHERIFF de l'ESPACE a rejoint les étoiles : KENJI ŌBA, acteur et cascadeur de la mythique série X-OR, nous a quittés en ce début de mois de mai, et nous tenions à lui rendre hommage dans ce nouvel épisode de SUMIMASEN TURBO, à commencer par GREG et DANIEL qui ont eu la chance de le côtoyer à plusieurs reprises. Le hasard a voulu qu'une autre légende japonaise de la pop culture tire sa révérence en la personne de YÛJI ŌNO, musicien de jazz connu pour avoir composé et interprété les thèmes de LUPIN III / EDGAR à travers les époques.
Pas de FAMITSUMIMASEN à proprement parler, faute de gros jeu à chroniquer dans l'intervalle des deux émissions, mais rassurez-vous, il est évidemment question de jeu vidéo tout au long de cette nouvelle émission. Et n'oubliez pas : on vous donne RENDEZ-VOUS le 28 mai en soirée et EN DIRECT pour un live spécial autour de la série DRAGON QUEST.
https://www.youtube.com/watch?v=QcKtHl6YCqM&t
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    posted the 05/20/2026 at 04:30 PM by nicolasgourry
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    vyse posted the 05/20/2026 at 05:56 PM
    qui ouvre le bal du ral le bol de kamui
    akinen posted the 05/20/2026 at 06:01 PM
    vyse ben à partir du moment où je zappe toutes ses interventions, c’est étonnement plus interessant
    vyse posted the 05/20/2026 at 06:48 PM
    akinen
    5120x2880 posted the 05/20/2026 at 07:17 PM
    akinen À quand une extension pour le faire automatiquement ?
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