Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 04/13/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Telerama] “Super Mario” : le jeu vidéo au ciné, c’est compliqué


La suite des aventures du plombier de Nintendo, énorme carton en 2023, continue d’enrayer la catastrophe de trente ans d’adaptations vidéoludiques à l’écran. Hollywood a-t-il enfin appris de ses erreurs ?

0:43 : Le respect
2:58 : Le bon format
4:55 : Le supplément d’âme
https://www.youtube.com/watch?v=rnPFhQU5tpU
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    posted the 04/13/2026 at 06:15 PM by nicolasgourry
    comments (10)
    nicolasgourry posted the 04/13/2026 at 06:18 PM
    famimax merci
    ravyxxs posted the 04/13/2026 at 06:18 PM
    Un loisir mal compris, juger depuis sa création et pas respecter sur le grand écran. C'est vraiment triste...
    sussudio posted the 04/13/2026 at 07:44 PM
    ça existe encore Telerama ?
    derno posted the 04/13/2026 at 07:59 PM
    ravyxxs
    Pas respecté avec myamoto comme producteur? avec des japonais en comité de production qui valide chaques mèches de cheveux? que ça vous plaisent ou non c'est le mario que nintendo et son créateur voulaient.
    ravyxxs posted the 04/13/2026 at 08:03 PM
    derno Je ne parle de Miyamoto ni de Mario ici, mais de façon globale. Bien sûr que ce Mario est respecté par son identité, mais tu peux en dire autant de Resident Evil par exemple ? Ou Dragon Ball Z le film ? Dead or Alive ? King of Fighter ? Voilà...et la liste est longue.
    derno posted the 04/13/2026 at 08:15 PM
    ravyxxs
    dead or alive j'ai envie de dire que des filles en bikini suffisent à tenir le cahier des charges
    Mais oui le reste....c'est compliqué même si j'ai un bon souvenir du dernier mortal kombat et beaucoup de nostalgie pour le premier.
    Et mention honorable pour les sonic et detective pikachu....En fait quand ça tape dans le ado/adultes c'est au mieux médiocre.
    ravyxxs posted the 04/13/2026 at 08:22 PM
    derno lol ouais et ils ont échoué c'est dingue lol.

    Mortal Kombat, assumé en étant Goofy comme on dit, est une bonne adaptation je trouve, le 2 moins, Street Fighter pas vraiment, mais à l'époque, voir Van Damme en Guile, petit on était innocent donc la pillule passait je pense...

    Pas vu Sonic, mais ce film est la preuve qu'il y a parfois une once de respect dans l'air, première image de Sonic, le monde entier était outrer mdrrrrrrrr. Seconde image, ça passe, le film sort, succès mérité

    Pas vu Pikachu. Mais j'ai toujours aimé les films Pokemon petit, le 1 et 2(avec les oiseaux légendaires ).

    Peut être qu'à notre époque c'était mieux ??
    dooku posted the 04/13/2026 at 08:43 PM
    Sonic est bien meilleur que Mario je trouve, comme quoi. Le problème c'est que c'est à l'image de Nintendo 2026 et du grand public en général.. pas de risques, pas de scénarios, fade, pas de da originale et fidèle. Bref du macdo dégueu. Après c'est ce que les gens demandes
    tokito posted the 04/13/2026 at 09:10 PM
    Si Telerama n'a pas aimé, c'est un très bon point, ne manquerait que les Inrockuptibles qui n'écrit qu'en écriture inclusive
    choroq posted the 04/13/2026 at 09:19 PM
    dooku

    dans le 1, il y avait quand même un travail sur la relation entre les deux frère, amitié, confiance, entre-aide etc...avec un peu d'émotion, alors que dans le 2, c'est tellement balayé d'une main, qu'une fois le générique de fin arrivé, on se dit, ouah, c'est beau, ça dépote, mais de cette histoire il ressort quoi ? la relation père fils quoi, plutôt fa-douille, et puis c'est tout. Bref j'ai aimé le coté vite t'a tête et prends plein les yeux sur l'écran,mais alors al douche froide pour l'histoire, tellement banal et sans aucun rebondissement. Bref je boude pas encore la série, mais, si le 1 a vraiment apporté un bon feeling dans la globalité, le 2 un bon feeling visuel et animation, il ne faudrait pas un 3 dans la même veine, il va falloir un vrai fond maintenant, sans à avoir a changer ce très beau visuel. Sinon c'est l'overdose assuré.
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