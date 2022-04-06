description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
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La suite des aventures du plombier de Nintendo, énorme carton en 2023, continue d’enrayer la catastrophe de trente ans d’adaptations vidéoludiques à l’écran. Hollywood a-t-il enfin appris de ses erreurs ?
0:43 : Le respect
2:58 : Le bon format
4:55 : Le supplément d’âme
Pas respecté avec myamoto comme producteur? avec des japonais en comité de production qui valide chaques mèches de cheveux? que ça vous plaisent ou non c'est le mario que nintendo et son créateur voulaient.
dead or alive j'ai envie de dire que des filles en bikini suffisent à tenir le cahier des charges
Mais oui le reste....c'est compliqué même si j'ai un bon souvenir du dernier mortal kombat et beaucoup de nostalgie pour le premier.
Et mention honorable pour les sonic et detective pikachu....En fait quand ça tape dans le ado/adultes c'est au mieux médiocre.
Mortal Kombat, assumé en étant Goofy comme on dit, est une bonne adaptation je trouve, le 2 moins, Street Fighter pas vraiment, mais à l'époque, voir Van Damme en Guile, petit on était innocent donc la pillule passait je pense...
Pas vu Sonic, mais ce film est la preuve qu'il y a parfois une once de respect dans l'air, première image de Sonic, le monde entier était outrer mdrrrrrrrr. Seconde image, ça passe, le film sort, succès mérité
Pas vu Pikachu. Mais j'ai toujours aimé les films Pokemon petit, le 1 et 2(avec les oiseaux légendaires ).
Peut être qu'à notre époque c'était mieux ??
dans le 1, il y avait quand même un travail sur la relation entre les deux frère, amitié, confiance, entre-aide etc...avec un peu d'émotion, alors que dans le 2, c'est tellement balayé d'une main, qu'une fois le générique de fin arrivé, on se dit, ouah, c'est beau, ça dépote, mais de cette histoire il ressort quoi ? la relation père fils quoi, plutôt fa-douille, et puis c'est tout. Bref j'ai aimé le coté vite t'a tête et prends plein les yeux sur l'écran,mais alors al douche froide pour l'histoire, tellement banal et sans aucun rebondissement. Bref je boude pas encore la série, mais, si le 1 a vraiment apporté un bon feeling dans la globalité, le 2 un bon feeling visuel et animation, il ne faudrait pas un 3 dans la même veine, il va falloir un vrai fond maintenant, sans à avoir a changer ce très beau visuel. Sinon c'est l'overdose assuré.