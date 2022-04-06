Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 03/28/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Culture Pop Atomique] MacGyver
Culture Pop Atomique


Plongez dans les coulisses de la série culte des années 80 : MacGyver !
Diffusée pour la première fois en 1985 sur ABC, la série portée par Richard Dean Anderson a marqué toute une génération avec ses inventions improbables, son héros pacifiste et ses situations explosives.

Bonus : Générique
https://www.youtube.com/watch?v=LecMZqhmNAQ
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    posted the 03/28/2026 at 05:30 PM by nicolasgourry
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