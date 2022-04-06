description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Salut cher public. Durant ces 4 dernières semaines, j'ai été bien occupé à disséquer les entretiens que j'ai pu faire avec 28 professionnels de l'industrie du jeu vidéo. L'objectif était de comprendre l'impact qu'avait l'intelligence artificielle générative sur leur travail, sur la production de jeu vidéo et sur les produits vidéoludiques que l'on consomme. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer des profils particulièrement distincts allant de programmer à Concept Artist, en passant par game designer. Alors, l'IA générative menace-t-elle le jeu vidéo et sa production? Voilà ce qu'ont à dire les professionnels du milieu.
Heureusement le Japon n'en est pas là, mais ils ont un autre soucis : l’avancement automatique lié à l’âge. À force de promouvoir tout le monde au grade supérieur selon l'âge, ils envoient des génies créatifs dans des postes admnistratifs où ils n'ont rien à faire, d'où des Shigeru Miyamoto qui n'ont plus aucun rôle de game designer, c'est catastrophique.