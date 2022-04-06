Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
[Monsieur Plouf] L'IA risque de tuer le jeu vidéo
Plouf et Pseudo


Salut cher public. Durant ces 4 dernières semaines, j'ai été bien occupé à disséquer les entretiens que j'ai pu faire avec 28 professionnels de l'industrie du jeu vidéo. L'objectif était de comprendre l'impact qu'avait l'intelligence artificielle générative sur leur travail, sur la production de jeu vidéo et sur les produits vidéoludiques que l'on consomme. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer des profils particulièrement distincts allant de programmer à Concept Artist, en passant par game designer. Alors, l'IA générative menace-t-elle le jeu vidéo et sa production? Voilà ce qu'ont à dire les professionnels du milieu.
https://www.youtube.com/watch?v=uWXnLA3M6nE
    newtechnix
    posted the 02/20/2026 at 11:00 AM by nicolasgourry
    comments (4)
    kikoo31 posted the 02/20/2026 at 12:10 PM
    L'IA est fait pour aidet et assister l'homme pas pour le remplacer
    nicolasgourry posted the 02/20/2026 at 12:12 PM
    kikoo31 regarde la vidéo ^^
    sonilka posted the 02/20/2026 at 12:27 PM
    L'industrie n'a pas eu besoin de l'IA pour commencer à savonner la planche. Ca va juste l'accélérer. Ceci dit je reste convaincu que l'avenir permettra à des studios qui développeront "à l'ancienne" d'émerger et de réussir à séduire un public qui ne voudra pas manger le produit industriel qui sortira des fours de tous les gros éditeurs.
    micheljackson posted the 02/20/2026 at 12:45 PM
    Ce qui risque de le tuer c'est le DEI, d'avoir recruté des médiocres en masse en fonction de leur sexe/race/idéologie par discrimination positive plutôt que pour leurs réelles compétences, c'est ça qui risque de tuer le jeu vidéo, et on commence à en voir les fruits avec de nombreux jeux complètement merdiques qui sortent sur le marché!

    Heureusement le Japon n'en est pas là, mais ils ont un autre soucis : l’avancement automatique lié à l’âge. À force de promouvoir tout le monde au grade supérieur selon l'âge, ils envoient des génies créatifs dans des postes admnistratifs où ils n'ont rien à faire, d'où des Shigeru Miyamoto qui n'ont plus aucun rôle de game designer, c'est catastrophique.
