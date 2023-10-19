Takahashi « Je rentrais au bureau après une réunion, et alors que j'étais dans le train, j'ai eu l'idée qu'il serait intéressant de faire vivre des gens sur les corps gigantesques d'une sorte de dieux. C'est là que tout a commencé. »

« Je pensais que, puisqu'ils avaient pris la peine de créer ce modèle, ils avaient sûrement également réglé les détails les plus fins. Mais il s'avère que ce modèle était tout ce qu'il y avait », se souvient Yamagami, le producteur.

« Dans les RPG, il existe un moyen de s'assurer que le héros ne soit pas détesté : c'est de faire en sorte qu'il ne prononce pas un mot. »



« Il est facile de faire en sorte que le personnage principal ne dise rien, mais pour ce titre, nous voulions qu'il parle. Nous avons donc cherché un moyen d'obtenir cette « résonance ». Au final, je pense que nous y sommes parvenus dans une certaine mesure. » explique Takahashi.

Takahashi « Lorsque j'ai créé Xenoblade Chronicles, j'ai adopté une attitude ambitieuse, estimant qu'il ne fallait pas se priver d'ajouter tout ce qui pouvait améliorer le jeu. Cela s'appliquait non seulement au scénario, mais aussi à tous les aspects du jeu, y compris la musique. »

« La plupart des RPG que nous avons créés mettaient l'accent sur l'histoire et les cinématiques, mais je pense que cette approche a atteint ses limites. Ce projet a vu le jour parce que nous voulions revenir à l'essentiel : nous voulions simplement créer une aventure amusante. Nous essayons de donner beaucoup de liberté au joueur sans qu'il se sente perdu. » a déclaré Takahashi.

« Je me suis dit qu'il serait plus intéressant d'intégrer la capacité de voir l'avenir dans le jeu en utilisant un système de combat en temps réel. J'ai testé un système au tour par tour qui incluait cette capacité, mais cela n'a pas très bien fonctionné. »

« Je voulais faire en sorte que même si vous alliez à l'extrémité de la carte, vous ne la trouviez pas vide. Je voulais m'assurer que, où que vous alliez, quelque chose vous y attendrait, que ce soit quelque chose que vous recherchiez, une quête ou un monstre redoutable. À certains endroits, je voulais également créer des coins isolés où les joueurs se diraient : « Waouh, il y a des endroits aussi magnifiques que ça dans ce monde ! »