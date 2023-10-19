profile
Xenoblade Chronicles 3
28
Likers
name : Xenoblade Chronicles 3
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Manga - Verse
11
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 12/28/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 445
visites since opening : 820823
subscribers : 16
bloggers : 7
channel
all
Monolith Soft et les Xenoblade Chronicles
Dossier JV


Appartenant à une filial de Namco Bandai, le 27 avril 2007 marque le début d’une nouvelle aventure pour Monolith Soft, Nintendo a racheté le studio faisant de lui un développeur first-party de la firme. Au cours du développement de Soma Bringer et Disaster: Day of Crisis, Hitoshi Yamagami, responsable chez Monolith Soft, a décidé que le troisième projet financé par Nintendo devait être un RPG, car c'était le genre dans lequel le studio s'était spécialisé.

Pendant le développement de Disaster: Day of Crisis, Shinji Hatano, responsable du département des licences chez Nintendo, a donné un seul conseil au studio : développer des jeux avec une approche « romantique », des jeux dont l'intrigue et l'univers captiveraient et inspireraient les joueurs.

Takahashi a donc réfléchi à un concept « Explorer l'idée d'êtres humains vivant sur le corps des dieux. » Son nouveau projet avait été présenté à Nintendo sous forme d’une maquette qui met en scène des personnages vivant sur le corps de dieux gigantesques dont chaque détail avait son importance, selon la partie du corps des géants que le joueur occupait, chaque zone offrirait des conditions climatiques et des paysages distincts. Les zones exposées à la lumière profiteraient de la chaleur du soleil, tandis que les zones ombragées seraient glaciales.



Takahashi « Je rentrais au bureau après une réunion, et alors que j'étais dans le train, j'ai eu l'idée qu'il serait intéressant de faire vivre des gens sur les corps gigantesques d'une sorte de dieux. C'est là que tout a commencé. »


Une idée qui a séduit Nintendo, ce qui a permis par la suite de construire un modèle 3d pour déterminer quelles parties du corps pouvaient être utilisées comme environnements habitables et jouables.

« Je pensais que, puisqu'ils avaient pris la peine de créer ce modèle, ils avaient sûrement également réglé les détails les plus fins. Mais il s'avère que ce modèle était tout ce qu'il y avait », se souvient Yamagami, le producteur.


La prochaine étape du projet était de définir un système de jeu et son scénario. Takahashi le directeur du projet s’est aidé de Takeda qui a une bonne expérience dans l’écriture des animés, ils ont collaboré ensemble sur le scénario du jeu, une histoire qui tourne autour du personnage de Shulk dont l’idée était de concevoir « un héro qui ne soit pas détesté » par les joueurs.

« Dans les RPG, il existe un moyen de s'assurer que le héros ne soit pas détesté : c'est de faire en sorte qu'il ne prononce pas un mot. »

« Il est facile de faire en sorte que le personnage principal ne dise rien, mais pour ce titre, nous voulions qu'il parle. Nous avons donc cherché un moyen d'obtenir cette « résonance ». Au final, je pense que nous y sommes parvenus dans une certaine mesure. » explique Takahashi.


Initialement intitulé Monado: Beginning of the World, le président de Nintendo de l'époque, Satoru Iwata, a fait changer le titre pour celui qu'il porte actuellement afin de rendre hommage aux précédents travaux de Monolith Soft.

Takahashi « Lorsque j'ai créé Xenoblade Chronicles, j'ai adopté une attitude ambitieuse, estimant qu'il ne fallait pas se priver d'ajouter tout ce qui pouvait améliorer le jeu. Cela s'appliquait non seulement au scénario, mais aussi à tous les aspects du jeu, y compris la musique. »


Takahashi reconnaît que les JRPG doivent évoluer avec leur temps, Xenoblade Chronicles a marqué un tournant et offre une liberté sans précédent au joueur. Le studio voulait prouver qu’il avait toujours les capacités de créer de grands jeux.

« La plupart des RPG que nous avons créés mettaient l'accent sur l'histoire et les cinématiques, mais je pense que cette approche a atteint ses limites. Ce projet a vu le jour parce que nous voulions revenir à l'essentiel : nous voulions simplement créer une aventure amusante. Nous essayons de donner beaucoup de liberté au joueur sans qu'il se sente perdu. » a déclaré Takahashi.


Disposant d’un système de combat en temps réel, Xenoblade Chronicles se distingue par la mécanique des visions du futur de Shulk qui sont intégrées au combat. Maniant son arme la monado, Shulk, le personnage principal peut voit les attaques avant qu'elles ne se produisent, ce qui donne aux joueurs la possibilité de modifier l'avenir en les évitant.
Takahashi a également envisagé un système de combat au tour par tour, mais cette approche n’a pas été concluante.

« Je me suis dit qu'il serait plus intéressant d'intégrer la capacité de voir l'avenir dans le jeu en utilisant un système de combat en temps réel. J'ai testé un système au tour par tour qui incluait cette capacité, mais cela n'a pas très bien fonctionné. »


L’exploration dans ces environnements vastes est un aspect que Takahashi estimait fondamental, il explique :

« Je voulais faire en sorte que même si vous alliez à l'extrémité de la carte, vous ne la trouviez pas vide. Je voulais m'assurer que, où que vous alliez, quelque chose vous y attendrait, que ce soit quelque chose que vous recherchiez, une quête ou un monstre redoutable. À certains endroits, je voulais également créer des coins isolés où les joueurs se diraient : « Waouh, il y a des endroits aussi magnifiques que ça dans ce monde ! »


La composition de la musique s’entoure de Manami Kiyota, du groupe ACE+ composé de Tomori Kudo, Hiroyo, ChiCO, Yamanaka, et Kenji Hiramatsu qui est dirigée par la talentueuse Yoko Shimomura. La chanson de fin du jeu « Beyond the Sky » a été écrite par Yasunori Mitsuda et chantée en anglais par la chanteuse australienne Sarah Àlainn.



Tandis que Xenoblade Chronicles 3D sortait sur Nintendo 3DS, un certain Xenoblade Chronicles X arrive en 2015 sur Wii U. Monolith Soft cherchait à créer un vaste monde ouvert explorable à bord d'un mécha contrôlé par le joueur. Offrant une large personnalisation, et une exploration sans limite grâce au mécha permettant de se déplacer de différentes manières, le titre reste une proposition solide qui tient toutes ces promesses.



Le développement de Xenoblade Chronicles 2 a commencé en juillet 2014, se concentrant davantage sur son récit, contrairement à Chronicles X qui privilégiait l'exploration.

Selon Takahashi, l’histoire principale de ce jeu évoque celle d’un roman raconté à la première personne. L'histoire est racontée du point de vue de Rex, le protagoniste, et initialement, la trame narrative était riche en conflits qui mettait en scène divers personnages.

La conception des personnages est assurée par Masatsugu Saito, il a notamment conçu les personnages de manière à mettre leurs yeux en valeur, les protagonistes avaient dorénavant un style plus expressif, proche de celui des animes.

Masatsugu Saito « Grâce à cette technique, toute une panoplie d'émotions peuvent être exprimées dans les scènes cinématiques, et les expressions des personnages sont ainsi plus marquées, même lorsqu'on les aperçoit de loin. J'ai également doté les personnages de couleurs bien distinctives de manière à ce qu'on puisse facilement les identifier lorsqu'ils se trouvent par exemple au fond d'un décor très détaillé. Ainsi, Rex est bleu, tandis que Pyra est rouge, etc.»




Portant une combinaison de plongée qui date de l'époque où il était sauveteur à la mer de nuages, Rex à cette différence de taille par rapport aux autres protagonistes, Masatsugu Saito a voulu mettre l'accent sur la taille de ses bras et de ses jambes afin de rendre ses mouvements plus fluide en combat. Le personnage de Pyra a été imaginé « comme une flamme dont le cœur brûle avec passion » et le design de Nia met en avant son côté décontracté, sa petite taille fait ressortir la fluidité de ses mouvements.

La bande son du jeu a été composée par Yasunori Mitsuda, Kenji Hiramatsu, Manami Kiyota et le duo ACE (Tomori Kudo et Hiroyo Yamanaka). Mitsuda a occupé la fonction de compositeur, de coordinateur, de producteur et de directeur du son.

Yasunori Mitsuda « J'ai été particulièrement méticuleux dans le choix des musiciens, et je me suis efforcé d'être aussi efficace que possible lors des sessions d'enregistrement. Il convient de préciser que des musiciens du monde entier ont été impliqués dans ce projet, comme une chorale de Slovaquie, un orchestre du Japon, des paroles chantées par Jen Bird venue d'Angleterre et pour finir, le groupe de choristes irlandais ANÚNA. »



Xenoblade Chronicles 3 est l’aboutissement des thèmes de la trilogie, les premières concepts pour l'intrigue ont émergé avant que le développement de Chronicles 2 ne commence.

L'épée Mechonis qui figure sur la couverture de Xenoblade Chronicles transperçant le Titan d'Uraya sur la couverture de Xenoblade Chronicles 2 sont à l'origine de Xenoblade Chronicles 3 et de son visuel clé, ce troisième opus établit un lien entre les mondes du premier et second titre de la série. Chronicles 3 relate l'histoire de six jeunes soldats, venus de deux nations en conflit, dans le monde d'Aionios un lieu ou le combat fait rage.

Le joueur contrôle Noah, un des six protagonistes qui endosse le rôle de « passeur d'âmes » chargé de guider les soldats ayant perdu la vie sur le champ de bataille. Plusieurs essais ont été nécessaires pour concevoir son design, les ébauches et dessins de Masatsugu Saito qui était de retour à la création des personnages ne semblaient pas correspondre à la vision de Takahashi qui voulait un personnage ressemblant plus à un philosophe ou un poète, il n'avait pas envie qu'il soit perçue comme un personnage manquant de détermination. Afin de donner une impression de maturité, Saito a conçu les autres personnages avec des proportions plus grandes.

Pendant qu’il écrivait la musique, Yasunori Mitsuda le compositeur de la bande son a suggérer de fabriquer des flûtes traversière (un instrument de musique japonais traditionnel en bambou shinobue) par un artisan spécialisé afin de « créer un son qui n'a jamais été entendu auparavant ». Ces flûtes ont été utilisées pendant l’enregistrement et ont grandement contribué à la création des thèmes des personnages.



Xenoblade Chronicles 3 est sorti en 2022, suivit d’une extension l’année suivante, on espère que Monolith Soft n’en a pas encore fini avec cette licence, que le studio décide de lancer une nouvelle franchise de JRPG ou non, on peut s'attendre à ce que le résultat soit de qualité, compte tenu du talent et de l'expertise de Monolith Soft.



https://kotaku.com/from-xenogears-to-xenoblade-the-history-of-monolith-so-1845759844

https://web.archive.org/web/20121018143313/http://www.1up.com/news/xenoblade

https://www.siliconera.com/monolith-soft-tried-using-a-turn-based-battle-system-for-xenoblade-chronicles/

https://www.nintendo.com/en-gb/Iwata-Asks/Iwata-Asks-Xenoblade-Chronicles/Vol-2-Story/1-Playing-a-Game-of-Catch/1-Playing-a-Game-of-Catch-206701.html

https://www.nintendo.com/en-gb/Iwata-Asks/Iwata-Asks-Xenoblade-Chronicles/Vol-2-Story/2-Working-on-a-Weekly-Cycle/2-Working-on-a-Weekly-Cycle-206748.html

https://www.nintendo.com/en-gb/Iwata-Asks/Iwata-Asks-Xenoblade-Chronicles/Vol-2-Story/3-A-Hero-Who-Wouldn-t-be-Hated/3-A-Hero-Who-Wouldn-t-be-Hated-206797.html

https://www.nintendo.com/en-gb/Iwata-Asks/Iwata-Asks-Xenoblade-Chronicles/Vol-2-Story/4-A-Vast-World-Intricately-Detailed/4-A-Vast-World-Intricately-Detailed-206846.html

https://www.nintendo-town.fr/2017/12/06/une-introduction-a-xenoblade-chronicles-2-par-son-directeur-tetsuya-takahashi/

https://www.nintendo.com/fr-ch/News/2017/Novembre/Masatsugu-Saito-nous-parle-de-la-conception-des-personnages-cles-de-Xenoblade-Chronicles-2-partie-1-1311795.html

https://www.nintendo.com/fr-fr/News/2017/Decembre/Masatsugu-Saito-nous-parle-de-la-conception-des-personnages-cles-de-Xenoblade-Chronicles-2-partie-2-1319322.html

https://www.nintendo.com/fr-ch/News/2017/Novembre/Nouvelles-informations-concernant-la-musique-de-Xenoblade-Chronicles-2-1310312.html

https://www.nintendo.com/fr-fr/News/2022/Juillet/Les-developpeurs-ont-la-parole-Vol-6-Xenoblade-Chronicles-3-Chapitre-1-2244637.html
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    narustorm
    posted the 12/28/2025 at 03:46 PM by yanssou
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo