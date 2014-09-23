description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
Editeur : Forever Entertainment
Developpeur : MegaPixel Studio
Genre : T-RPG
Disponible sur Switch
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne
Date de sortie : 30 Janvier 2026
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Chinois.
C'est le remake de Front Mission 3 sortie en 1999/2000 uniquement sur Playstation.
Incarnez Kazuki et Ryogo alors que les tensions montent dans des zones militaires instables.
L’histoire débute lorsque Kazuki et son meilleur ami Ryogo se retrouvent, sans le savoir, impliqués dans un conflit militaire après une livraison de routine à une base. Selon le choix du joueur, Kazuki rejoindra soit sa sœur Alisa, soit Emma Klamsky, une agente enquêtant sur un projet d'arme top secret appelé M.I.D.A.S.