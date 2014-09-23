Editeur : Forever Entertainment

Developpeur : MegaPixel Studio

Genre : T-RPG

Disponible sur Switch

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne

Date de sortie : 30 Janvier 2026

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Chinois.



C'est le remake de Front Mission 3 sortie en 1999/2000 uniquement sur Playstation.Incarnez Kazuki et Ryogo alors que les tensions montent dans des zones militaires instables.L’histoire débute lorsque Kazuki et son meilleur ami Ryogo se retrouvent, sans le savoir, impliqués dans un conflit militaire après une livraison de routine à une base. Selon le choix du joueur, Kazuki rejoindra soit sa sœur Alisa, soit Emma Klamsky, une agente enquêtant sur un projet d'arme top secret appelé M.I.D.A.S.