profile
Forever Entertainment
0
Likers
name : Forever Entertainment
group information
Rôle Playing Kyo
95
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 12/24/2025
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 620
visites since opening : 2296025
subscribers : 51
bloggers : 8
channel
all
[Multi] Front Mission 3 : Remake / Date de sortie
Tactical RPG




Editeur : Forever Entertainment
Developpeur : MegaPixel Studio
Genre : T-RPG
Disponible sur Switch
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne
Date de sortie : 30 Janvier 2026
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Chinois.

C'est le remake de Front Mission 3 sortie en 1999/2000 uniquement sur Playstation.
Incarnez Kazuki et Ryogo alors que les tensions montent dans des zones militaires instables.
L’histoire débute lorsque Kazuki et son meilleur ami Ryogo se retrouvent, sans le savoir, impliqués dans un conflit militaire après une livraison de routine à une base. Selon le choix du joueur, Kazuki rejoindra soit sa sœur Alisa, soit Emma Klamsky, une agente enquêtant sur un projet d'arme top secret appelé M.I.D.A.S.


Steam (Demo Dispo) -La demo est disponible sur toutes les plateformes
Quelques tests :
OpenCritic 71% Actua 7/10
https://www.youtube.com/watch?v=_c5h6odUWls
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/24/2025 at 10:30 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo