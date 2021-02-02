Multi
Numerama 9/10
Est-ce qu’Octopath Traveler 0 est vraiment le meilleur J-RPG de 2025 ? La question reste difficile à trancher. Le jeu de Square Enix assume une identité forte, aussi bien dans son univers que dans sa direction artistique, ce qui peut autant séduire que diviser. Et si, comme pour nous, vous deviez lui décerner la couronne de meilleur J-RPG de l’année, ce serait un titre qu’il n’aurait clairement pas volé. Avec son gameplay ciselé, son univers séduisant, ses personnages à la fois complexes et attachants, et ses musiques qui coulent comme du miel dans les oreilles, Octopath Traveler 0 se parcourt le sourire aux lèvres et les trémolos dans la gorge. C’est un jeu profondément réconfortant, de ceux qu’on savoure lentement, bien au chaud sous un plaid, avec une tasse fumante à portée de main. Une lettre d’amour réussie aux J-RPG d’hier et d’aujourd’hui, parfaite pour s’évader.
Gamekult 8/10
Loin d'être la vaine réhabilitation d'un gacha perdu dans le joyeux bordel des app stores mobiles à laquelle tout observateur avisé était en droit de s'attendre, Octopath Traveler 0 s'impose en réalité comme l'effort le plus abouti de la licence à ce jour. En unifiant sa narration, en étoffant ses arcs scénaristiques et en assumant des ambitions thématiques encore plus déchirantes que celles abordées dans Octopath Traveler II, cette préquelle se démarque par la compréhension (certes tardive) de l'équipe derrière la série OT qu'un RPG, c'est avant tout l'art de conter des histoires. Hélas, son système de combat reste perfectible, son équilibrage discutable, et l’absence de traduction française ne manquera pas de faire râler (et à raison). Cependant, quoique réels, ces défauts ne parviennent pas à occulter le fait qu'il s'agit là d'une réussite fort inattendue.
PSU 7,5/10
Octopath Traveler 0 is a great game in its broadest strokes, but manages to miss the high benchmark that the rest of the series has set for me. The bones of a mobile game are still very much here, candied with the presentation of a console experience. Despite this, I still largely enjoyed my time with Octopath Traveler 0, and very much want to see more from this now staple franchise.
Octopath Traveler 0 est un excellent jeu dans les grandes lignes, mais il ne parvient pas à atteindre le niveau élevé que le reste de la série a fixé pour moi. Les bases d'un jeu mobile sont toujours bien présentes, enrobées (ou 'édulcorées') par la présentation d'une expérience de console. Malgré cela, j'ai largement apprécié mon expérience avec Octopath Traveler 0 et j'ai très hâte de découvrir la suite de cette franchise désormais incontournable.
PS : Je rajouterais des tests au fur et à mesure
tags :
posted the 12/03/2025 at 11:30 AM by nicolasgourry
Next
Les tests donnent vraiment envie mais pas d’achat non plus pour moi, j’avais vraiment adoré les deux premiers en plus.
Il a été de combien le chèque de partenariat ?
FF7 Rebirth
DQ
Le fait qu'il soit traduit ou pas, ça c'est un autre débat.
Pour les autres, c'est déjà plus pertinent.
zekk comme je dis à mizuki, c'est déjà plus pertinent avec des noms de jeux qui sont des J-RPG sortie en 2025.
2025 les gars quoi , Internet existe, les applis et autres manuels existent et à l'école l'Anglais arrivent dans les 1ères langues étrangères proposées donc bon, un peu d'investissement personnel ça n'a jamais tué personne....
Et pour finir est- ce que les films de P***hub sont doublés/ sous titrés ? Non et pourtant, petit coquin derrière ton écran, je sais que tu les regardes parce que la barrière de la langue existe plus ( Note du rédacteur : ah merde c'est plus accessible en France )
byakuyatybw Non mais faut arrêter avec l'argument "mettez-vous à l'anglais mdr". Je bosse déjà toute la journée en anglais, quand je joue j'ai envie de me détendre, surtout sur un RPG avec beaucoup à lire.
Toujours la même excuse ridicule.
Désolé je parle français pas anglais.
Pour te pondre un collector hors de prix ya du monde.
Mais pour traduire le jeu ya plus personne.
De toute façon le jeu va faire un bide et ce sera mérité
zekk ah, pourtant c'est pas un jeu que je ne vais acheter qu'il soit en Français ou pas d'ailleurs, c'est juste que quand tu écris "meilleur J-RPG de l’année" Il a été de combien le chèque de partenariat ?" le mieux c'est de dire pour la personne ce qu'elle considère comme mieux en J-RPG dans l'année 2025, ça me parait plus intéressant, il a maintenant dit des titres, au moins on sait a quoi il compare.
Comme beaucoup je bosses en anglais, je passe mon temps à enseigner de l’ingénieurie en anglais donc non j’ai pas envie d’en faire encore le soir quand je joue
Après si tu trouves normal qu’on te ponde un portage d’un jeu mobile à 60€ sans s’emmerder à le localiser, et pas qu’en français, c’est ton problème pas le notre
Ne pas comprendre l'anglais en 2025...
Ya aussi les applis qui traduisent l'audio donc bon....
L'Anglais ca reste une langue accessible à n'importe qui puisque partageant l'alphabet latin avec le Français.
Quand on s'intéresse réellement à un jeu, on arrive toujours à se démerder OU la langue est juste un prétexte pour dire qu'on passe à coté.
Avant Internet dans les années 80-90, face à un jeu en Anglais, si on était jeune avec 1 à 2h d'Anglais par semaine, OK c'était chaud et encore plus quand aucun magazine ou guide papier n'existait pas ....
Aujourd'hui purée 2025 Internet, applis, streamers, forums , vlogs et j'en passe pour arriver à comprendre les choses...
Mais bon énoncer des évidences ne plait pas à tout le monde visiblement
Serait-il vraiment bon ?
Le soucis c'est que les deux premiers le sont, on parle d'un éditeur, donc le minimum c'est une trad dans la plupart des marchés. Et oui notamment en France, beaucoup ne comprennent pas bien l'anglais.
Autant je pouvais comprendre, dans les années 90, autant désormais pas du tout. Et même a l'époque on avait des jeux de niche de trad comme Vagrant Story...
Et quand on voit que des indés le sont, non c'est pas normal.
De plus, quand je fais un article avec les différents tests, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour ceux qui sont intéressés par les RPG ou "J-RPG".
Ayant fait partie de ceux qui ont appris le japonais pour pouvoir comprendre des RPG qui à une époque ne sortaient même pas aux États-Unis (et dont on se réjouissait quand ils finissaient par y sortir) ça me consterne de voir des gens aujourd’hui se plaindre de ne pas avoir de traduction française.
Et j'ai également des jeux en japonais. C'est pas le soucis encore une fois
À croire qu'ils sont vraiment cons chez SE
Numerama, 9/10... sans dec, cette note...
Triangle Strategy était très bon par contre, dans le registre tactical