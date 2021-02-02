La presse dénote...Presse Start
all
[Multi] Octopath Traveler 0 / Quelques tests...
Multi


Metacritic 85% (PS5) -Pour l'instant-
( 24 Positives / 1 Mitigée / Négative)
OpenCritic 82% -Pour l'instant-

Numerama 9/10
Est-ce qu’Octopath Traveler 0 est vraiment le meilleur J-RPG de 2025 ? La question reste difficile à trancher. Le jeu de Square Enix assume une identité forte, aussi bien dans son univers que dans sa direction artistique, ce qui peut autant séduire que diviser. Et si, comme pour nous, vous deviez lui décerner la couronne de meilleur J-RPG de l’année, ce serait un titre qu’il n’aurait clairement pas volé. Avec son gameplay ciselé, son univers séduisant, ses personnages à la fois complexes et attachants, et ses musiques qui coulent comme du miel dans les oreilles, Octopath Traveler 0 se parcourt le sourire aux lèvres et les trémolos dans la gorge. C’est un jeu profondément réconfortant, de ceux qu’on savoure lentement, bien au chaud sous un plaid, avec une tasse fumante à portée de main. Une lettre d’amour réussie aux J-RPG d’hier et d’aujourd’hui, parfaite pour s’évader.

Gamekult 8/10
Loin d'être la vaine réhabilitation d'un gacha perdu dans le joyeux bordel des app stores mobiles à laquelle tout observateur avisé était en droit de s'attendre, Octopath Traveler 0 s'impose en réalité comme l'effort le plus abouti de la licence à ce jour. En unifiant sa narration, en étoffant ses arcs scénaristiques et en assumant des ambitions thématiques encore plus déchirantes que celles abordées dans Octopath Traveler II, cette préquelle se démarque par la compréhension (certes tardive) de l'équipe derrière la série OT qu'un RPG, c'est avant tout l'art de conter des histoires. Hélas, son système de combat reste perfectible, son équilibrage discutable, et l’absence de traduction française ne manquera pas de faire râler (et à raison). Cependant, quoique réels, ces défauts ne parviennent pas à occulter le fait qu'il s'agit là d'une réussite fort inattendue.

PSU 7,5/10
Octopath Traveler 0 is a great game in its broadest strokes, but manages to miss the high benchmark that the rest of the series has set for me. The bones of a mobile game are still very much here, candied with the presentation of a console experience. Despite this, I still largely enjoyed my time with Octopath Traveler 0, and very much want to see more from this now staple franchise.
Octopath Traveler 0 est un excellent jeu dans les grandes lignes, mais il ne parvient pas à atteindre le niveau élevé que le reste de la série a fixé pour moi. Les bases d'un jeu mobile sont toujours bien présentes, enrobées (ou 'édulcorées') par la présentation d'une expérience de console. Malgré cela, j'ai largement apprécié mon expérience avec Octopath Traveler 0 et j'ai très hâte de découvrir la suite de cette franchise désormais incontournable.


Tests en vidéo
NoisyPixel 10/10

PS : Je rajouterais des tests au fur et à mesure
    malroth posted the 12/03/2025 at 11:33 AM
    Pas de trad FR/10

    Next
    sosky posted the 12/03/2025 at 11:34 AM
    Cette régression d’avoir localisé en FR les deux premiers et pas celui là.

    Les tests donnent vraiment envie mais pas d’achat non plus pour moi, j’avais vraiment adoré les deux premiers en plus.
    zekk posted the 12/03/2025 at 11:35 AM
    la démo m'avait refroidi
    ouroboros4 posted the 12/03/2025 at 11:41 AM
    malroth idem
    mizuki posted the 12/03/2025 at 11:54 AM
    "meilleur J-RPG de l’année"
    Il a été de combien le chèque de partenariat ?
    nicolasgourry posted the 12/03/2025 at 11:56 AM
    mizuki argumente avec un exemple qui contredit.
    lefab88 posted the 12/03/2025 at 11:57 AM
    malroth
    mizuki posted the 12/03/2025 at 12:00 PM
    nicolasgourry Pas de trad + jeu mobile, dans une année ou l'on a eu un certain Expédition 33 (petit jeu dans le style jrpg mais pas très connu...), Tails in the sky TRADUIT, Trails through Daybreak II, DQ I&II...
    hyoga57 posted the 12/03/2025 at 12:02 PM
    mizuki Rien que Trails in the Sky lui roule dessus.
    zekk posted the 12/03/2025 at 12:02 PM
    nicolasgourry Legend of heroes Remake
    FF7 Rebirth
    DQ
    nicolasgourry posted the 12/03/2025 at 12:05 PM
    mizuki Expédition 33 n'est pas fait par des japonais, donc J(japon)RPG, je ne suis pas sur que l'on peut parler de J-RPG.
    Le fait qu'il soit traduit ou pas, ça c'est un autre débat.
    Pour les autres, c'est déjà plus pertinent.

    zekk comme je dis à mizuki, c'est déjà plus pertinent avec des noms de jeux qui sont des J-RPG sortie en 2025.
    byakuyatybw posted the 12/03/2025 at 12:07 PM
    Les gens ont qu'à se mettre à l'Anglais, faut se mettre à jour un peu... Cool d'attendre toujours plus des studios mais les joueurs font rien de bien constructif à part gueuler ( capacité de naissance de tout bon Français ) et demander des prix toujours plus bas.

    2025 les gars quoi , Internet existe, les applis et autres manuels existent et à l'école l'Anglais arrivent dans les 1ères langues étrangères proposées donc bon, un peu d'investissement personnel ça n'a jamais tué personne....

    Et pour finir est- ce que les films de P***hub sont doublés/ sous titrés ? Non et pourtant, petit coquin derrière ton écran, je sais que tu les regardes parce que la barrière de la langue existe plus ( Note du rédacteur : ah merde c'est plus accessible en France )
    mizuki posted the 12/03/2025 at 12:09 PM
    nicolasgourry On peut débattre du "JRPG", pour moi c'est plus un style de jeu, plutôt que "rpg du Japon" mais bon tu as eu tes exemples venant du Japon.

    byakuyatybw Non mais faut arrêter avec l'argument "mettez-vous à l'anglais mdr". Je bosse déjà toute la journée en anglais, quand je joue j'ai envie de me détendre, surtout sur un RPG avec beaucoup à lire.
    ouroboros4 posted the 12/03/2025 at 12:09 PM
    byakuyatybw lol
    Toujours la même excuse ridicule.
    Désolé je parle français pas anglais.
    Pour te pondre un collector hors de prix ya du monde.
    Mais pour traduire le jeu ya plus personne.
    De toute façon le jeu va faire un bide et ce sera mérité
    zekk posted the 12/03/2025 at 12:11 PM
    nicolasgourry Bof, on sait tous ce qu'il y a eu cette année en j-rpg, et tu connais les metacritic de ces jeux vu que tu suis ça, là on a l'impression d'avoir quelqu'un de frustré qui défend à tout pris le jeu
    stampead posted the 12/03/2025 at 12:15 PM
    byakuyatybw tu veux faire une leçon de morale ,mais ca prouve juste que tu es un putain d 'égoiste qui se prend pour pour une élite, retourne sur les forums jv.com, on, à pas besoin de toi içi.
    akinen posted the 12/03/2025 at 12:15 PM
    Donc meilleur achat que le jeu du bas
    nicolasgourry posted the 12/03/2025 at 12:16 PM
    byakuyatybw autant quand c'est un petit studio, je pense que tout le monde comprend que tu traduises pas forcément en Français, mais là c'est Square-enix et c'est une licence qui a était traduite jusqu’à présent, donc on peut s'attendre à ce qu'il soit traduit en Français.

    zekk ah, pourtant c'est pas un jeu que je ne vais acheter qu'il soit en Français ou pas d'ailleurs, c'est juste que quand tu écris "meilleur J-RPG de l’année" Il a été de combien le chèque de partenariat ?" le mieux c'est de dire pour la personne ce qu'elle considère comme mieux en J-RPG dans l'année 2025, ça me parait plus intéressant, il a maintenant dit des titres, au moins on sait a quoi il compare.
    nicolasgourry posted the 12/03/2025 at 12:17 PM
    akinen tu parles de quel jeu ?
    zekk posted the 12/03/2025 at 12:17 PM
    nicolasgourry Mouais, je ne reste pas convaincu, on sait tous de quoi on parle
    nicolasgourry posted the 12/03/2025 at 12:18 PM
    zekk comment ça ?
    jenicris posted the 12/03/2025 at 12:21 PM
    Pas de trad en 2025
    zekk posted the 12/03/2025 at 12:25 PM
    nicolasgourry ceux qui viennent voir ce genre d'article connaissent le genre et on sait tous qu'il y a eu plus meta 90+ en JRPG cette année, il y a pas besoin de préciser des noms vu que c'est connu de tous ici
    jem25 posted the 12/03/2025 at 12:26 PM
    mizuki

    Comme beaucoup je bosses en anglais, je passe mon temps à enseigner de l’ingénieurie en anglais donc non j’ai pas envie d’en faire encore le soir quand je joue


    Après si tu trouves normal qu’on te ponde un portage d’un jeu mobile à 60€ sans s’emmerder à le localiser, et pas qu’en français, c’est ton problème pas le notre
    micheljackson posted the 12/03/2025 at 12:27 PM
    jenicris
    Ne pas comprendre l'anglais en 2025...
    mizuki posted the 12/03/2025 at 12:30 PM
    jem25 On dit la même chose, tu n'as pas ciblé la bonne personne ^^
    byakuyatybw posted the 12/03/2025 at 12:30 PM
    stampead Désolé mais l'Anglais n'est pas une langue de niche et on est à l'époque d'internet avec des applis qui permettent de sélectionner du texte et faire trad automatique c'est donné à n'importe qui à part personne handicapé ne pouvant pas se servir de leurs mains en raison d'accident ou maladie...
    Ya aussi les applis qui traduisent l'audio donc bon....

    L'Anglais ca reste une langue accessible à n'importe qui puisque partageant l'alphabet latin avec le Français.

    Quand on s'intéresse réellement à un jeu, on arrive toujours à se démerder OU la langue est juste un prétexte pour dire qu'on passe à coté.

    Avant Internet dans les années 80-90, face à un jeu en Anglais, si on était jeune avec 1 à 2h d'Anglais par semaine, OK c'était chaud et encore plus quand aucun magazine ou guide papier n'existait pas ....

    Aujourd'hui purée 2025 Internet, applis, streamers, forums , vlogs et j'en passe pour arriver à comprendre les choses...

    Mais bon énoncer des évidences ne plait pas à tout le monde visiblement
    icebergbrulant posted the 12/03/2025 at 12:33 PM
    Étonné par les notes aussi élevées
    Serait-il vraiment bon ?
    jenicris posted the 12/03/2025 at 12:37 PM
    micheljackson c'est pas la question. Perso j'ai fini Xenogears en anglais donc c'est pas un soucis. Y a pas plus difficile pour un jeu.
    Le soucis c'est que les deux premiers le sont, on parle d'un éditeur, donc le minimum c'est une trad dans la plupart des marchés. Et oui notamment en France, beaucoup ne comprennent pas bien l'anglais.
    Autant je pouvais comprendre, dans les années 90, autant désormais pas du tout. Et même a l'époque on avait des jeux de niche de trad comme Vagrant Story...
    Et quand on voit que des indés le sont, non c'est pas normal.
    nicolasgourry posted the 12/03/2025 at 12:38 PM
    zekk et donc je peux pas lui demander des J-RPG qui valident ce qu'il pense (sachant que tu peux avoir des jeux avec des bonnes voir très moyennes Metacritic -ou OpenCritic- et être d'accord ou pas ect) ?
    De plus, quand je fais un article avec les différents tests, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour ceux qui sont intéressés par les RPG ou "J-RPG".
    ouroboros4 posted the 12/03/2025 at 12:38 PM
    micheljackson ne pas traduire un jeu en 2025. On se croirait revenu au début des années 2000
    fiveagainstone posted the 12/03/2025 at 12:42 PM
    Vraiment dommage le manque de trad. Ce sera plus tard en promo.
    zekk posted the 12/03/2025 at 12:43 PM
    nicolasgourry soit
    aggrekuma posted the 12/03/2025 at 12:43 PM
    sosky Le jeu est le premier de la série édité et distribué par SE, contrairement au 2 premiers ou c'est Nintendo qui a édité, et ça a du jouer sur la trad.
    micheljackson posted the 12/03/2025 at 12:46 PM
    ouroboros4 jenicris
    Ayant fait partie de ceux qui ont appris le japonais pour pouvoir comprendre des RPG qui à une époque ne sortaient même pas aux États-Unis (et dont on se réjouissait quand ils finissaient par y sortir) ça me consterne de voir des gens aujourd’hui se plaindre de ne pas avoir de traduction française.
    jenicris posted the 12/03/2025 at 12:49 PM
    micheljackson tous les jeux sont traduit de nos jours. Quand c'est un éditeur aucune excuse
    Et j'ai également des jeux en japonais. C'est pas le soucis encore une fois
    ouroboros4 posted the 12/03/2025 at 12:51 PM
    micheljackson moi ce qui me consterne c'est de sortir une version physique et un collector hors de prix sans traduire le jeu.
    À croire qu'ils sont vraiment cons chez SE
    yukilin posted the 12/03/2025 at 12:52 PM
    L'anglais pour ma part na jamais été un frein vu que je le lis couramment. Ceci dit la difficulté du jeu peut plus facilement me rebuter. Quant est-il de celui là ? Dur, pas trop dur? Des modes d'accessibilité ?
    noishe posted the 12/03/2025 at 01:02 PM
    aggrekuma Le 2 était directement édité et distribué par SE, seul le 1 était édité par Nintendo (hors du Japon seulement, et les droits sont retournés à Square Enix quelques années plus tard).
    judebox posted the 12/03/2025 at 01:14 PM
    Le 1 était excellent, le 2 avait une très mauvaise courbe de difficulté arrivé aux 2/3 du jeu et le 0 est non traduit, issu du mobile et en GKC, ce sera donc non.
    Numerama, 9/10... sans dec, cette note...

    Triangle Strategy était très bon par contre, dans le registre tactical
    aggrekuma posted the 12/03/2025 at 01:15 PM
    noishe effectivement, dans ma tete c'était les 2
    stampead posted the 12/03/2025 at 01:17 PM
    byakuyatybw je pense que tu en fou pas une de tes journées , pour prendre les gens de haut comme tu le fait.Crois moi que quand ta un boulot et une vie de famille c'est dur de se degager du temps, mais ca pour le comprendre il faut déjà le vivre, donc ce que j'en pense c'est que toi pendant que tu as le temps pour apprendre des choses car tu en glande pas une pour gagner ta vie , il y en a qui bosse pour payer ton train de vie, donc un peu de respect envers ces gens.
    jacquescechirac posted the 12/03/2025 at 01:23 PM
    byakuyatybw Rolalalala ce genre cpmmentaire srx... on croirait lire l'autre débile d'exserv... à la grenade ce genre de type
