Octopath Traveler 0 est un excellent jeu dans les grandes lignes, mais il ne parvient pas à atteindre le niveau élevé que le reste de la série a fixé pour moi. Les bases d'un jeu mobile sont toujours bien présentes, enrobées (ou 'édulcorées') par la présentation d'une expérience de console. Malgré cela, j'ai largement apprécié mon expérience avec Octopath Traveler 0 et j'ai très hâte de découvrir la suite de cette franchise désormais incontournable.

Est-ce qu'Octopath Traveler 0 est vraiment le meilleur J-RPG de 2025 ? La question reste difficile à trancher. Le jeu de Square Enix assume une identité forte, aussi bien dans son univers que dans sa direction artistique, ce qui peut autant séduire que diviser. Et si, comme pour nous, vous deviez lui décerner la couronne de meilleur J-RPG de l'année, ce serait un titre qu'il n'aurait clairement pas volé. Avec son gameplay ciselé, son univers séduisant, ses personnages à la fois complexes et attachants, et ses musiques qui coulent comme du miel dans les oreilles, Octopath Traveler 0 se parcourt le sourire aux lèvres et les trémolos dans la gorge. C'est un jeu profondément réconfortant, de ceux qu'on savoure lentement, bien au chaud sous un plaid, avec une tasse fumante à portée de main. Une lettre d'amour réussie aux J-RPG d'hier et d'aujourd'hui, parfaite pour s'évader.Loin d'être la vaine réhabilitation d'un gacha perdu dans le joyeux bordel des app stores mobiles à laquelle tout observateur avisé était en droit de s'attendre, Octopath Traveler 0 s'impose en réalité comme l'effort le plus abouti de la licence à ce jour. En unifiant sa narration, en étoffant ses arcs scénaristiques et en assumant des ambitions thématiques encore plus déchirantes que celles abordées dans Octopath Traveler II, cette préquelle se démarque par la compréhension (certes tardive) de l'équipe derrière la série OT qu'un RPG, c'est avant tout l'art de conter des histoires. Hélas, son système de combat reste perfectible, son équilibrage discutable, et l'absence de traduction française ne manquera pas de faire râler (et à raison). Cependant, quoique réels, ces défauts ne parviennent pas à occulter le fait qu'il s'agit là d'une réussite fort inattendue.