Dispatch
name : Dispatch
platform : PC
editor : N.C
developer : Adhoc Studio
genre : Narration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
nicolasgourry
02/02/2021
11/14/2025
Un groupe qui rassemble différents tests des "exclusivités" et parfois des jeux "multi".
articles : 259
visites since opening : 730976
subscribers : 2
bloggers : 1
[PC/PS5] Dispatch / Quelques tests...
Sony/PC


Metacritic 90% (version PC) -Pour l'instant-
( 15 Positives / 1 Mitigée / 0 Négative)
OpenCritic 90% -Pour l'instant-

VideoGamer 10/10
Dispatch is everything it needs to be and more. The vocal performances are emotive and captivating. What’s more, the title boasts a compelling story and excellent presentation; it does its damnedest to make your choices actually matter when tailoring your story. Dispatch is busy with heart, charm, and narrative weight.
Dispatch est tout ce qu'il lui faut, et bien plus encore. Les performances vocales sont émouvantes et captivantes. De plus, le titre propose une histoire captivante et une présentation de qualité ; il fait tout son possible pour que vos choix aient réellement de l'importance dans la construction de votre histoire. Dispatch est un jeu plein de cœur, de charme et de profondeur narrative.

IGNFrance 9/10
Disptach a tout pour lui. Si vous êtes un tant soit peu fan de jeux narratifs à choix multiples, de super-héros ou des deux, vous ne pouvez pas vous tromper en vous lançant dans cette nouvelle production. Si l'histoire reste classique dans sa forme et manque peut-être de noirceur par moments, elle gagne principalement en intérêt et en force grâce à un casting cinq étoiles de personnages tous plus réussis les uns que les autres. Avec un rendu graphique somptueux, un jeu d'acteur irréprochable et une bonne dose d'interactivité, le jeu coche de nombreuses cases et affiche une identité suffisamment fraîche pour donner envie au public d'en savoir plus. Bref, nous sommes conquis et nous trépignons déjà d'impatience de voir ce que la « saison 2 » apportera à notre petite équipe. D'ici là, nous ne pouvons que vous conseiller de vous lancer dans votre nouvelle aventure professionnelle avec Disptach.

ActuGaming 8,5/10
Que l’on aime ou pas le genre super-héroïque, difficile de ne pas tomber sous le charme de Dispatch. AdHoc parvient ici à revitaliser un genre qui avait grise mine depuis la première mort de Telltale, en peaufinant sa manière de raconter des histoires avec l’écriture la plus soignée possible. Bien sûr que l’on aurait aimé plus de chemins différents. Bien sûr que l’on aurait apprécié voir certaines relations être plus étoffées. Et bien sûr que la partie gameplay ne convaincra pas tout le monde (même si elle est bien pensée). Pour autant, Dispatch nous offre une authenticité rare, des éclats de rire comme peu d’autres jeux, et des personnages dont il est facile de tomber amoureux. Une formule presque parfaite pour le genre, faite avec beaucoup de coeur.

Gamekult 8/10
Dispatch est désormais le jeu narratif épisodique de référence pour définir ce qui se fait de mieux dans le genre. Une superbe direction artistique, une mise en scène dynamique et un casting très solide viennent sublimer la proposition et nous offrir une histoire de super héros assez classique, mais pleine de cœur. Mais ce qu’on retiendra surtout, c’est sa capacité à ajouter une surcouche de gameplay de gestion qui s’intègre avec beaucoup de cohérence de cette aventure.

Tests en vidéo
GamingBolt 9/10

PS : Je rajouterais des tests au fur et à mesure
https://www.youtube.com/watch?v=fTVgX7b1N8E
    kali, kisukesan, icebergbrulant, kadaj68800, junaldinho
    posted the 11/14/2025 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    kadaj68800 posted the 11/14/2025 at 06:09 PM
    J'attends l'intégralité des épisodes.....et une version boite si possible, mais là je fantasme.
    altendorf posted the 11/14/2025 at 06:15 PM
    Mon coup de coeur de l'année !

    kadaj68800 Tu peux te lancer, les épisodes de la saison 1 sont disponibles.
    sdkios posted the 11/14/2025 at 06:15 PM
    kadaj68800 l'integralité des episodes est deja dispo! Le jeu est excellent ! Ca manque juste, d'apres moi,de phases de gameplay ou on controle le perso (pas beaucoup, juste deux ou trois auraient suffit), la onnest vraiment dans le film interactif pur et dur (meme les QTE sont désactivables dans les options)
    Mais clairement niveau histoire et mise en scene, c'est masterclass !
    icebergbrulant posted the 11/14/2025 at 07:01 PM
    Version boîte please
