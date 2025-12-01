profile
Wandering Sword
0
Likers
name : Wandering Sword
platform : PC
editor : Xiameng Studio
developer : Xiameng Studio
genre : RPG
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Rôle Playing Kyo
95
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 11/12/2025
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 614
visites since opening : 2254844
subscribers : 51
bloggers : 8
channel
all
Wandering Sword aussi sur PS5/Switch/NS2
RPG




Éditeur : Clouded Leopard Entertainment / Spiral Up Games
Développeur : The Swordman Studio
Genre : RPG
Disponible sur PC
Prévu sur PS5/Switch/NS2
Date de sortie : 28 Mai 2026 (PS5)
2026 (Switch/NS2)
Langues : Anglais / Chinois

Explorez plus de 75 lieux à couper le souffle répartis sur 5 régions aux paysages et traditions diversifiés. Explorez un monde peuplé de villes anciennes animées, de montagnes pittoresques, de rivières idylliques, de repaires dangereux, de terrains escarpés et bien plus encore !


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 77%
https://www.youtube.com/watch?v=s_TmuTcfMnw
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    gareauxloups
    posted the 11/12/2025 at 10:35 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    liberty posted the 11/12/2025 at 12:27 PM
    Chintopace Traveller. Les Chinois adore copier mais jamais égaler
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo