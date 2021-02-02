BetaTesteur 9,3/10

Hyrule Warriors : Age of Imprisonment réussit un équilibre rare : il allie le chaos frénétique des musou à une narration structurée et canonique, donnant un sens réel à la guerre du Sceau et aux actions de Zelda dans le passé. Le jeu est épique, stratégique et accessible, offrant aux familles et aux fans de Zelda une expérience complète et captivante.Avec ses mécaniques raffinées, ses batailles impressionnantes et sa fidélité à l’univers de Zelda, il pourrait bien devenir l’un des meilleurs spin-off musou de la franchise et une référence incontournable pour tout joueur possédant une Nintendo Switch 2.Hyrule Warriors: Age of Imprisonment marque un retour en force pour la série, avec une réalisation plus fluide, plus belle et mieux maîtrisée que jamais. L’histoire approfondit habilement la mythologie d’Hyrule et met en lumière des moments clés restés dans l’ombre de Tears of the Kingdom. Les combats gagnent en clarté et en stratégie grâce aux artéfacts Soneaus, un excellent clin d’œil au jeu original, tout en offrant une meilleure lisibilité des affrontements. Malgré une certaine redondance après plusieurs dizaines d’heures, la quantité de contenu et la variété des personnages maintiennent l’intérêt. Sans révolutionner la formule, ce nouveau chapitre s’impose comme l’un des meilleurs musō jamais produits et un complément incontournable à l’univers de The Legend of Zelda.Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau réussit à concilier le grand spectacle d’un musō parfaitement maîtrisé et la richesse de l’univers Zelda, sublimé par la puissance de la Switch 2. Les affrontements sont intenses, les effets visuels lisibles malgré leur démesure, et chaque héros apporte sa propre dynamique de combat. La rotation des personnages, leur complémentarité et la montée en difficulté progressive créent un équilibre bienvenue.Même si certains objectifs restent classiques, et le concept, par nature, redondant, le plaisir de jeu ne faiblit jamais. On revient volontiers pour tester de nouveaux personnages, perfectionner ses combos et explorer les subtilités d’un gameplay plus profond qu’il n’y paraît. Spectaculaire, fluide et généreux, Les Chroniques du Sceau s’impose sans conteste comme l’un des meilleurs musō de sa génération, et une véritable célébration de l’univers The Legend of Zelda.En d’autres termes, difficile de ne pas ressentir cette étrange sensation d’avoir vécu un rêve éveillé. Celui d’un Zelda sans retenue, où tout explose, où chaque note de la bande-son galvanise l’action, et où les héros légendaires reprennent les armes pour sauver leur monde. Ce n’est pas un simple spin-off, c’est une célébration musclée de l’univers The Legend of Zelda, un hommage à la fois spectaculaire et sincère. Les amateurs de batailles titanesques y trouvent leur bonheur, les fans de la saga sont conquis par sa mise en scène et sa dévotion à la mythologie Zelda. En somme, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau n’est pas seulement un bon jeu d’action, c’est une petite bombe qui fait vibrer, une osmose entre la stratégie et la légende, entre la fureur du combat et la beauté du mythe.Les Chroniques du Sceau ne réinvente pas la légende, il la muscle façon batailles lisibles. Le récit est sobre, les révélations rares, mais la boucle de jeu est prenante : les murmures poussent à varier, les artéfacts soneaus huilent le rythme, les duos synchronisés donnent du panache et la coop déploie tout ça à deux. C’est une porte d’entrée simple vers l’action orientée. Les plus exigeants peuvent trouver leur bonheur grâce à une boucle addictive mais regretteront probablement le manque de profondeur dans les combats notamment dans les 1 contre 1. Les Chroniques du Sceau transpire le Zelda, même sans Nintendo au développement et au final et reste divertissant du début à la fin. De quoi faire de l'exclusivité Nintendo Switch 2 un indispensable de la console.Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau est un musou solide dans l'univers de Zelda TotK, parfait pour se défouler et poser son cerveau après une journée chargée. Un bon défouloir, entaché par l'intérêt limité de la majorité des cartes de bataille et du bestiaire du jeu dont il s'inspire, mais qui parvient à tirer son épingle du jeu grâce à une histoire bien construite et à ses combats convaincants.Au premier abord, on pourrait croire qu’Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau ne fait que reprendre la recette de son grand frère, à cause principalement d’une structure narrative très proche. Si on aurait peut-être aimé quelques prises de risque sur cette partie, on oublie vite ce problème une fois au cœur de la bataille. Le titre brille d’une vraie richesse dans son gameplay avec une multitude de possibilités (combos, attaques duos, coups fatals, objets soneaus, amalgame, etc) pour vaincre ses ennemis. Les combats sont grisants et chaque personnage est véritablement différent manette en main. On regrette cependant que toute cette puissance ne soit finalement bridée par la faible quantité d’adversaires affichés simultanément à l’écran.En se débarrassant des écueils techniques de son grand frère, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau propose une expérience complète et maîtrisée qui ne pèche que par une trop grande facilité et quelques problèmes de lisibilité sur l'écran restreint de la Switch 2 en mode portable. Du reste, vous connaissez la chanson : s'il vous amuse de pulvériser des légions de minables à l'aide de figures mythologiques sous stéroïdes, cette nouvelle campagne de Koei Tecmo vous réjouira. Dans le cas contraire, vous continuerez de vous demander comment on peut passer autant de temps dans cette boucle. Ne reste plus qu'à voir si Koei Tecmo et Nintendo resteront à Hyrule ou si une nouvelle franchise (Xenoblade ?) passera à la moulinette, parce que le succès est déjà assuré.Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau n’est pas qu’un simple spin-off, mais un pan interessant de la chronologie des jeux principaux, malgré ses quelques libertés. L’histoire séduira assurément les fans de la première heure et pourrait intéresser les plus curieux, au risque de leur spoiler certains événements de Zelda Tears of the Kingdom. C’est aussi un très bon musô, un jeu d’action généreux et vraiment agréable sur Nintendo Switch 2. Il reste fluide, peu importe ce qu’il se passe à l’écran, même lorsque des centaines d’ennemis voltigent dans un déluge d’effets visuels impressionnants. De l’action extrêmement dynamique portée par un gameplay généreux qui va tout de même mettre un peu de temps à se mettre en place. Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau mérite donc que l’on s’y attarde, malgré l’austérité de ses menus, les choix curieux de game design et la redondance inhérente au genre. Son gameplay, ses surprises et son importance dans l’univers Zelda devraient cependant prendre le pas.Sans aucune surprise, Hyrule Warriors : les Chroniques du Sceau est le jeu que l’on espérait qu’il soit, et c’est un peu pour cette raison qu’il est difficile de trop s’enflammer. Solide sur ses appuis, porté par un framerate impeccable et un gameplay franchement grisant et somme toute assez riche en surface, il pêche aussi par une répétitivité évidente inhérente à son genre, dont il est difficile d’attendre autre chose qu’un immense défouloir où la stratégie n’a d’importance qu’à un très haut niveau de difficulté. Pas particulièrement somptueux visuellement, peut-être parce qu’il ne veut pas faire passer les cinématiques de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pour une relique d’un autre temps, ce troisième Hyrule Warriors est néanmoins une œuvre bien plus aboutie que ne l’était Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, notamment grâce à un apport scénaristique cette fois-ci officiel et franchement intéressant à suivre. Il en ressort un titre complet et satisfaisant, qui évite de trop en faire en dépit d’un contenu a priori mirobolant qu’on débloque finalement avec beaucoup de naturel, tant l’expérience d’ensemble a quelque chose d’étonnamment addictif. Vivement, quand même, le prochain vrai jeu Zelda que la Switch 2 sublimera sans l’ombre d’un doute.