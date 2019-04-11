profile
Nintendo
164
Likers
name : Nintendo
official website : http://www.nintendo.fr
group information
Nintendo Mobile
3
Likes
Likers
name : Nintendo Mobile
title : Nintendo Mobile
screen name : nintendomobile
url : http://www.gamekyo.com/group/nintendomobile
official website : https://www.youtube.com/channel/UCs1pApqJNPZBcPcDjEWn6MA
creator : masharu
creation date : 11/04/2019
last update : 10/16/2025
description : Groupe dédié à l'actualité mobile de Nintendo et Pokémon.
tags : nintendo mobile android ios
articles : 39
visites since opening : 197042
subscribers : 1
bloggers : 1
channel
all
Nintendo a gagné 2 milliards avec les jeux mobile depuis 2016
News


Selon Sensor Tower et The Game Business, Nintendo a gagné depuis 2016 plus de 2 milliards de dollars avec ses apps et jeux mobiles, dont Fire Emblem Heroes représente plus de la moitié des revenues et a passé le cap du milliard en 2022. On a d'ailleurs une première estimation pour Fire Emblem Shadows le dernier mobile actuel sorti en septembre dernier.

Miitomo
Sortie : Mars 2016
Développeur: Nintendo
Statut : Arrêté
Téléchargement : 20,800,000 fois
Revenue : $3,700,000

Super Mario Run
Sortie : Septembre 2016
Développeur: Nintendo
Statut : Actif
Téléchargement : 384,400,000 fois.
Revenue : $96,600,000

Fire Emblem Heroes
Sortie : Février 2017
Développeur: Intelligent Systems
Statut : Actif
Téléchargement : 19,000,000 fois.
Revenue : $1,193,400,000

Animal Crossing: Pocket Camp
Sortie: Octobre 2017
Développeur: Nintendo
Statut : Actif (devenu premium, sans mise à jour)
Téléchargement : 75,500,000 fois.
Revenue : $349,800,000

Dragalia Lost
Sortie: Septembre 2018
Développeur: Cygames
Statut : Arrêté
Téléchargement : 4,300,000 fois.
Revenue : $167,100,000

Dr. Mario World
Sortie: Juillet 2019
Développeur: Line
Statut : Arrêté
Téléchargement : 13,400,000 fois.
Revenue : $13,800,000

Mario Kart Tour
Sortie: Septembre 2019
Développeur: Nintendo
Statut : Actif (sans mise à jour)
Téléchargement : 290,700,000 fois.
Revenue : $365,600,000

Pikmin Bloom
Sortie: Octobre 2021
Développeur: Niantic
Statut : Actif
Téléchargement : 7,500,000 fois.
Revenue : $84,800,000

Fire Emblem Shadows
Sortie: Septembre 2025
Développeur: Intelligent Systems
Statut : Actif
Téléchargement : 800,000 fois.
Revenue : $200,000
Nintendo Everything - https://nintendoeverything.com/nintendo-has-made-close-to-2-2-billion-from-mobile-games-early-data-for-fire-emblem-shadows/
    tags : nintendo heroes fire emblem mobile mario kart super mario intelligent systems
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/16/2025 at 05:47 PM by masharu
    comments (3)
    micheljackson posted the 10/16/2025 at 06:39 PM
    Si au moins ils se servaient de ces gains pour produire de la qualité dans les jeux consoles à coté :

    "ok on fait de la merde sur mobile qui rapporte de l'argent facile,
    mais ça nous sert pour vous sortir des consoles et des vrais jeux au top"

    ...Mais même pas, des rats.
    cyr posted the 10/16/2025 at 06:50 PM
    J'en ai aucun.
    kikoo31 posted the 10/16/2025 at 07:14 PM
    micheljackson 2 milliard en 10 ans
    Ça paraît énorme mais je trouve ça plutôt moyen
    Et Fire emblem mobile sauve le tout
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo