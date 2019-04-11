Selon Sensor Tower et The Game Business, Nintendo a gagné depuis 2016 plus de 2 milliards de dollars avec ses apps et jeux mobiles, dont Fire Emblem Heroes représente plus de la moitié des revenues et a passé le cap du milliard en 2022. On a d'ailleurs une première estimation pour Fire Emblem Shadows le dernier mobile actuel sorti en septembre dernier.
Miitomo
Sortie : Mars 2016
Développeur: Nintendo
Statut : Arrêté
Téléchargement : 20,800,000 fois
Revenue : $3,700,000
Super Mario Run
Sortie : Septembre 2016
Développeur: Nintendo
Statut : Actif
Téléchargement : 384,400,000 fois.
Revenue : $96,600,000
Fire Emblem Heroes
Sortie : Février 2017
Développeur: Intelligent Systems
Statut : Actif
Téléchargement : 19,000,000 fois.
Revenue : $1,193,400,000
Animal Crossing: Pocket Camp
Sortie: Octobre 2017
Développeur: Nintendo
Statut : Actif (devenu premium, sans mise à jour)
Téléchargement : 75,500,000 fois.
Revenue : $349,800,000
Dragalia Lost
Sortie: Septembre 2018
Développeur: Cygames
Statut : Arrêté
Téléchargement : 4,300,000 fois.
Revenue : $167,100,000
Dr. Mario World
Sortie: Juillet 2019
Développeur: Line
Statut : Arrêté
Téléchargement : 13,400,000 fois.
Revenue : $13,800,000
Mario Kart Tour
Sortie: Septembre 2019
Développeur: Nintendo
Statut : Actif (sans mise à jour)
Téléchargement : 290,700,000 fois.
Revenue : $365,600,000
Pikmin Bloom
Sortie: Octobre 2021
Développeur: Niantic
Statut : Actif
Téléchargement : 7,500,000 fois.
Revenue : $84,800,000
Fire Emblem Shadows
Sortie: Septembre 2025
Développeur: Intelligent Systems
Statut : Actif
Téléchargement : 800,000 fois.
Revenue : $200,000
"ok on fait de la merde sur mobile qui rapporte de l'argent facile,
mais ça nous sert pour vous sortir des consoles et des vrais jeux au top"
...Mais même pas, des rats.
Ça paraît énorme mais je trouve ça plutôt moyen
Et Fire emblem mobile sauve le tout