News

Selon Sensor Tower et The Game Business, Nintendo a gagné depuis 2016 plus de 2 milliards de dollars avec ses apps et jeux mobiles, dont Fire Emblem Heroes représente plus de la moitié des revenues et a passé le cap du milliard en 2022. On a d'ailleurs une première estimation pour Fire Emblem Shadows le dernier mobile actuel sorti en septembre dernier.Sortie : Mars 2016Développeur: NintendoStatut : ArrêtéTéléchargement : 20,800,000 foisRevenue : $3,700,000Sortie : Septembre 2016Développeur: NintendoStatut : ActifTéléchargement : 384,400,000 fois.Revenue : $96,600,000Sortie : Février 2017Développeur: Intelligent SystemsStatut : ActifTéléchargement : 19,000,000 fois.Revenue : $1,193,400,000Sortie: Octobre 2017Développeur: NintendoStatut : Actif (devenu premium, sans mise à jour)Téléchargement : 75,500,000 fois.Revenue : $349,800,000Sortie: Septembre 2018Développeur: CygamesStatut : ArrêtéTéléchargement : 4,300,000 fois.Revenue : $167,100,000Sortie: Juillet 2019Développeur: LineStatut : ArrêtéTéléchargement : 13,400,000 fois.Revenue : $13,800,000Sortie: Septembre 2019Développeur: NintendoStatut : Actif (sans mise à jour)Téléchargement : 290,700,000 fois.Revenue : $365,600,000Sortie: Octobre 2021Développeur: NianticStatut : ActifTéléchargement : 7,500,000 fois.Revenue : $84,800,000Sortie: Septembre 2025Développeur: Intelligent SystemsStatut : ActifTéléchargement : 800,000 fois.Revenue : $200,000