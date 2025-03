Actualité



Et non, ce n'est pas du cow print, Trina est une référence au bouleau (l'arbre)

Petite actualité économie concernant le studio coréen Shift Up, on apprend qu'à quelques semaines des 2 ans et demi du jeu qui se tiendra courant avril-mai, le jeu de tir arcade Goddess of Victory: NIKKE a passé la barre des 1 milliard de revenu sur iOS et Android (la version PC n'est pas comptée ici) depuis le lancement.Si ce n'est pas surprenant avec ce genre de jeu porté sur l'érotisme féminin (dont les mastodontes sont Azur Lane, Blue Archive ou encore Fate/Grand Order), à titre de comparaison il a fallu 5 ans pour Nintendo et Fire Emblem Heroes bien moins prononcé pour atteindre ce chiffre, pour un "Free to Play".Actuellement le jeu NIKKE collabore une seconde fois avec la série japonaise Evangelion, apportant les versions Rebuild des héroïnes Asuka et Rei, et les 2 collaborations entre NIKKE et Stellar Blade l'autre IP de Shift Up devraient arriver d'ici juin (officialisé pour Stellar Blade).Révélée via le datamining de la dernière mise à jour, la prochaine nouvelle Nikke va arriver ce mercredi soir, voici Trina de l'escouade Jardin Botanique dont on a déjà eu Flora il y a quelques mois. Il va falloir bien s'accrocher pour ne pas se laisser tenter avant l'évènement du 3e mi-anniversaire...