GameWave 9/10

IGNFrance 9/10

Gameblog 9/10

JV 17/20

Millenium 85%

Actugaming 8/10

Jdg 8/10

Gamekult 7/10

Battlefield 6 redonne à la série ses lettres de noblesse. Après un épisode 2042 en perte d’identité, cette nouvelle itération parvient à combiner spectacle, intensité et cohérence. La campagne, bien que courte, s’avère rythmée, crédible et techniquement impeccable, offrant enfin une vraie mise en scène militaire digne du nom Battlefield. Le multijoueur, cœur du jeu, brille par son dynamisme, ses cartes bien pensées et la satisfaction constante de ses combats, soutenus par une destruction qui, même parfois excessive, renforce la tension et l’immersion.Le gameplay, fluide et lisible, tire profit d’une excellente optimisation et d’un moteur graphique maîtrisé. On retrouve ce plaisir brut de la série : le chaos organisé, la coordination d’équipe et l’adrénaline des grandes batailles. Sans révolutionner la formule, Battlefield 6 la perfectionne. Un épisode solide, généreux et fédérateur, qui replace enfin la licence parmi les meilleures expériences FPS actuelles.Battlefield 6 nous rappelle les heures de gloire de la licence avec un gameplay intense et complet, une ambiance et une immersion XXL, tant sur le plan esthétique que sur le sound design, qui nous plongent une nouvelle fois dans ces champs de bataille démentiels. Il est encore trop tôt pour affirmer qu’il entrera dans la légende des opus marquants de la série, mais il en est sur la bonne voie. Reste maintenant à DICE de nous fournir régulièrement du contenu de la même qualité que celui proposé day one, et ce Battlefield 6 auront un avenir radieux devant lui. Il n’y a finalement pas grand-chose à reprocher à ce BF qu’on aura attendu une paire d’années. Maintenant qu’il est là, profitons-en pleinement !Battlefield 6 signe le grand retour de la franchise sur le podium des meilleurs FPS de sa génération. Le changement de cap de la licence et ce retour aux sources tant espéré lui fait un bien fou et on se régale. La campagne n’est peut-être pas bien longue et l’IA est complètement à la ramasse, mais le simple fait de retrouver une once de feeling à la Bad Company 2 suffit à la rendre agréable. Un bonus qui vient habiller le gros morceau que représente le multijoueur. Le contenu est généreux et on a même droit à un nouveau mode de jeu qui s’avère être une très bonne surprise. Une quarantaine d’armes, des gadgets et accessoires par dizaines, plein de cosmétiques à débloquer, difficile de faire la fine bouche surtout lorsque l’on sait que d’autres contenus gratuits arrivent. Reste que le nombre de cartes est un peu chiche, d’autant qu’elles ne sont pas toutes mémorables, mais c’est à peu de choses près tout ce qu’on peut lui reprocher. Les sensations sont excellentes et elles prennent très largement le dessus, et c’est l'essentiel finalement. Le multijoueur ne ressemble à aucun autre, c’est du grand Battlefield, intense et immersif, voire même parfois plus cinématographique que ne l'est la campagne. On en redemande, c’est du grand spectacle.Battlefield 6 marque bel et bien un retour en force pour la série ! C’est un épisode certes nostalgique dans son approche mais qui affine sa formule d’une façon assez impressionnante, notamment grâce à un gameplay et des graphismes qui font simplement des merveilles (surtout en multijoueur). Jouer à cet opus s’est révélé être une expérience prenante et addictive, même si on a été un peu déçu par le solo. Pour tout vous dire, après ce test, on a qu’une hâte : retourner sur le champ de bataille. Et ça, ça veut tout dire, non ?Battlefield 6 signe le grand retour d’une licence qui assume pleinement son héritage tout en modernisant ses fondations. DICE parvient à réaffirmer l’ADN stratégique de la série qu’on avait perdu à Battlefield 2042 : coopération, lecture du terrain et maîtrise de l’équipement priment toujours sur les réflexes et le chaos typiques de la concurrence. Les sensations de tir sont plus équilibrées, la mobilité du soldat bien mieux clibrée et les cartes, d’une richesse exemplaire, offrent une diversité vraiment grisante. Le système de classes, plus souple et personnalisable, redonne une vraie liberté de jeu sans trahir la structure tactique chère aux vétérans. Certes, la campagne solo manque d’ampleur et certains modes multijoueur nécessitent encore des ajustements, mais le cœur du jeu reste solide, nerveux et gratifiant. Avec 45 armes au lancement, neuf cartes soignées, un suivi de contenu ambitieux et une promesse de mises à jour régulières, Battlefield 6 se place sans vergogne parmi les meilleurs opus de la franchise.Après l’énorme déception qu’était Battlefield 2042 à nos yeux, la tâche de nous réconcilier avec la licence n’était pas aisée pour Battlefield 6. C’est pourtant ce qu’il a réussi à faire avec brio. Sa campagne est l’une des meilleures que la série ait pu nous proposer. La mise en scène est bonne, on en prend plein les yeux et on apprécie suivre la trame narrative qui nous est offerte même si l’on pourra toujours regretter la faible durée de vie du mode. Pour son multijoueur, le jeu corrige les erreurs du passé avec le retour aux quatre classes emblématiques et surtout au grand retour de la destruction. Le gunplay est bon, avec des sensations qui rappellent Battlefield 4 par moments et des nouveautés de gameplay bienvenues. On retrouve l’ensemble des modes de la licence ainsi que la très bonne surprise d’un nouveau venu baptisé Expansion. Enfin, on ne peut qu’apprécier la qualité visuelle du titre aussi bien en solo que dans le multijoueur. Battlefield 6 signe une vraie renaissance, tel un phénix qui renait de ses cendres.Battlefield revient sur le champ de bataille en mode patron. Ce Battlefield 6 ne joue pas la concurrence en revenant à ce qui faisait son charme, les affrontements épiques. Avec une ambiance plus immersive que jamais et des décors destructibles, ce nouvel opus sent bon la poudre et a des envies de réalisme. On a beau se prendre les balles, on en redemande.Battlefield 6 reste avant tout un jeu de reconquête de sa communauté historique et pour s'absoudre de BF2042. Dans ces conditions, le cahier des charges qui consistaient à proposer une expérience made in Battlefield on ne peut plus classique est rempli et que ça soit sur le gameplay, les sensations de jeu ou l'équilibrage des armes en multijoueurs c'est une belle réussite globale. Difficile dans ce contexte de voir la licence révolutionner ou même secouer un peu sa formule, mais l'aspect multijoueur tient la route et c'est l'essentiel à l'heure actuelle. Les quelques tentatives, la campagne en tête, ressemblent plus à une envie de mimiquer Call of Duty qu'autre chose avec cet américanisme pénible et on est encore en colère de cette conclusion scénaristique qui rappelle les heures les plus sombres de CoD. Quitte à copier Acti, essayons de ne pas reprendre les mauvaises choses, même si on a déjà éviter les skins affreux à outrance et c'est déjà une très belle victoire.