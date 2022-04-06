Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
[Very Own Sun] Le problème du Grind (et des systèmes de Progression) dans les jeux vidéo
Very Own Sun


Comment expliquer qu’un loisir, censé être un espace de liberté et de plaisir, en vienne à générer des dynamiques de devoir et d’obligation ?
Pourquoi accepter qu’un jeu exige de nous non seulement de la compétence et du plaisir, mais aussi un engagement répété, monotone, comme s’il s’agissait d’une routine… professionnelle ?
Quelles mécaniques rendent ça possible ? Et surtout : est-ce que c’est vraiment une affaire de volonté individuelle, ou le reflet de logiques de design et de modèles économiques qui dépassent largement le simple cadre du jeu vidéo ?
https://www.youtube.com/watch?v=lFa4JvJ7VVc
