Threads of Time
name : Threads of Time
platform : Xbox Series X
editor : Humble Games
developer : Riyo Games
genre : RPG
other versions : PC
group information
Rôle Playing Kyo
95
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 09/28/2025
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 611
visites since opening : 2228030
subscribers : 51
bloggers : 8
[PC/XSX] Threads of Time / Trailer (TGS)
RPG





Éditeur : Humble Games
Développeur : Riyo Games
Genre : RPG
Prévu sur PC/XSX
Date de sortie : N.C.
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Portugais / Espagnol / Chinois.

Du règne des dinosaures à un futur lointain, en passant par des royaumes alternatifs… Voyagez à travers des périodes fascinantes et distinctives, et découvrez les fils qui relient les âges. Faites l’expérience d’une épopée où les destins s’entrelacent, percez les secrets qui ont façonné des civilisations… et suivez les fils d’un complot sinistre qui traverse la trame du temps.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=gTt2rYWQOmg&t
