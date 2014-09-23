description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
Éditeur : Humble Games
Développeur : Riyo Games
Genre : RPG
Prévu sur PC/XSX
Date de sortie : N.C.
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Portugais / Espagnol / Chinois.
Du règne des dinosaures à un futur lointain, en passant par des royaumes alternatifs… Voyagez à travers des périodes fascinantes et distinctives, et découvrez les fils qui relient les âges. Faites l’expérience d’une épopée où les destins s’entrelacent, percez les secrets qui ont façonné des civilisations… et suivez les fils d’un complot sinistre qui traverse la trame du temps.