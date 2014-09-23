Éditeur : Humble Games

Développeur : Riyo Games

Genre : RPG

Prévu sur PC/XSX

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Portugais / Espagnol / Chinois.

Du règne des dinosaures à un futur lointain, en passant par des royaumes alternatifs… Voyagez à travers des périodes fascinantes et distinctives, et découvrez les fils qui relient les âges. Faites l’expérience d’une épopée où les destins s’entrelacent, percez les secrets qui ont façonné des civilisations… et suivez les fils d’un complot sinistre qui traverse la trame du temps.