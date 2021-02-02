JV 19/20

IGNFrance 9/10

Numerama 8/10

Gamekult 7/10

Silksong n'est pas la révolution d'une décennie comme Breath of the Wild ou éventuellement GTA 6. Sa difficulté et son univers font de lui un jeu encore réservé à un public amateur d'experience exigeante malgré un effort notable dans son accessibilité. Reste que dans sa catégorie, c'est un roi qui n'a aucunement perdu sa couronne. Le titre suinte par chaque pore de sa peau l'amour de ses développeurs. En plus d'être incontesté dans son domaine, Silksong est un exemple pour tous. Un exemple qui montre ce que l'on peut livrer avec du temps et de l'amour. Comme une chenille, les développeurs de la Team Cherry se sont isolés dans leur cocon. Et pendant 7 ans, ils ont pu créer un jeu vidéo à l'image de la soie : léger, doux, fort, qui va sans aucun doute résister à l'épreuve du temps.On ne cherche pas tant à excuser ce qui est admis comme le gros défaut du jeu, la difficulté. Il ne fait aucun doute que plus d'un en souffriront et lâcheront complètement le Hollow Knight : Silksong. Mais réfléchir aux raisons de ce virage abrupte de la part des développeurs a le mérite de nous intéresser. Quant à savoir s'il s'agit d'une vraie faute de design ou simplement de la vision implacable et intransigeante du studio, le débat reste ouvert. Autrement, Team Cherry confirme sa maîtrise du genre, son talent artistique brut et aussi ses tendances un peu sadiques sur les bords dans un deuxième opus aussi enchanteur qu'exigeant qui n'a pas fini de donner. On espère simplement qu'il ne faudra pas aussi longtemps pour voir la suite de leurs travaux, mais au moins maintenant, on saura avec certitude que l'attente en vaudra largement le coup.Si on devait noter Hollow Knight: Silksong uniquement sur le critère artistique, alors il choperait illico un 10 sur 10 amplement mérité. Team Cherry a abattu un travail monstrueux pour donner vie à des environnements plus riches, tortueux et incroyables les uns que les autres. Son jeu, vendu 20 €, est immense et généreux. Il donne envie d’être parcouru. Toutefois, il faut bien reconnaître que Team Cherry a un peu trop appuyé sur certains leviers pour accentuer une difficulté de manière injustifiée. En résulte une expérience assommante, punitive et frustrante. On s’accroche car l’univers de Hollow Knight: Silksong est terriblement enivrant. Mais certains lâcheront l’affaire, lassés de prendre des uppercuts au moindre pas.C'est un cas bien épineux qu'un jeu aussi attendu qu'Hollow Knight : Silksong. Face aux difficultés, on peut en effet rapidement se laisser happer par l'appel de la déception. Et il est vrai qu'en faisant le choix de proposer une expérience plus corsée à bien des niveaux, le titre va perdre une partie de son public. Un choix osé qu’on pourrait pleinement saluer, si seulement il était entièrement maîtrisé. Team Cherry avait un véritable bijou entre les mains, mais il semble avoir perdu quelques perles sur le trajet. Cela dit, Silksong n’est pas mauvais, loin de là. Le jeu reste une proposition poétique à part, digne de celle que l'on a découverte il y a 8 ans. N'en déplaise aux plus sceptiques, le titre a de grandes qualités, de par son univers et son système de combat amélioré. Mais on a parfois tendance à l'oublier, noyé sous la frustration générée par cette nouvelle proposition. C'est alors qu'une pensée nous revient : ce second opus est d’abord né dans l’idée d’être un DLC. Et finalement, une fois le jeu terminé, on se dit que c’est ce qu’il aurait pu être : un excellent DLC. Pour une suite, difficile d'être aussi dithyrambique car elle nous laisse ce sentiment étrange d'être tiraillé entre l'envie de désinstaller Silksong à tout jamais et le besoin presque addictif de retourner dans son univers fascinant pour en déterrer les moindres secrets. Après tout, existe-t-il une jolie rose dépourvue d'épines ?