JV 19/20
Silksong n'est pas la révolution d'une décennie comme Breath of the Wild ou éventuellement GTA 6. Sa difficulté et son univers font de lui un jeu encore réservé à un public amateur d'experience exigeante malgré un effort notable dans son accessibilité. Reste que dans sa catégorie, c'est un roi qui n'a aucunement perdu sa couronne. Le titre suinte par chaque pore de sa peau l'amour de ses développeurs. En plus d'être incontesté dans son domaine, Silksong est un exemple pour tous. Un exemple qui montre ce que l'on peut livrer avec du temps et de l'amour. Comme une chenille, les développeurs de la Team Cherry se sont isolés dans leur cocon. Et pendant 7 ans, ils ont pu créer un jeu vidéo à l'image de la soie : léger, doux, fort, qui va sans aucun doute résister à l'épreuve du temps.
IGNFrance 9/10
On ne cherche pas tant à excuser ce qui est admis comme le gros défaut du jeu, la difficulté. Il ne fait aucun doute que plus d'un en souffriront et lâcheront complètement le Hollow Knight : Silksong. Mais réfléchir aux raisons de ce virage abrupte de la part des développeurs a le mérite de nous intéresser. Quant à savoir s'il s'agit d'une vraie faute de design ou simplement de la vision implacable et intransigeante du studio, le débat reste ouvert. Autrement, Team Cherry confirme sa maîtrise du genre, son talent artistique brut et aussi ses tendances un peu sadiques sur les bords dans un deuxième opus aussi enchanteur qu'exigeant qui n'a pas fini de donner. On espère simplement qu'il ne faudra pas aussi longtemps pour voir la suite de leurs travaux, mais au moins maintenant, on saura avec certitude que l'attente en vaudra largement le coup.
Numerama 8/10
Si on devait noter Hollow Knight: Silksong uniquement sur le critère artistique, alors il choperait illico un 10 sur 10 amplement mérité. Team Cherry a abattu un travail monstrueux pour donner vie à des environnements plus riches, tortueux et incroyables les uns que les autres. Son jeu, vendu 20 €, est immense et généreux. Il donne envie d’être parcouru. Toutefois, il faut bien reconnaître que Team Cherry a un peu trop appuyé sur certains leviers pour accentuer une difficulté de manière injustifiée. En résulte une expérience assommante, punitive et frustrante. On s’accroche car l’univers de Hollow Knight: Silksong est terriblement enivrant. Mais certains lâcheront l’affaire, lassés de prendre des uppercuts au moindre pas.
Gamekult 7/10
C'est un cas bien épineux qu'un jeu aussi attendu qu'Hollow Knight : Silksong. Face aux difficultés, on peut en effet rapidement se laisser happer par l'appel de la déception. Et il est vrai qu'en faisant le choix de proposer une expérience plus corsée à bien des niveaux, le titre va perdre une partie de son public. Un choix osé qu’on pourrait pleinement saluer, si seulement il était entièrement maîtrisé. Team Cherry avait un véritable bijou entre les mains, mais il semble avoir perdu quelques perles sur le trajet. Cela dit, Silksong n’est pas mauvais, loin de là. Le jeu reste une proposition poétique à part, digne de celle que l'on a découverte il y a 8 ans. N'en déplaise aux plus sceptiques, le titre a de grandes qualités, de par son univers et son système de combat amélioré. Mais on a parfois tendance à l'oublier, noyé sous la frustration générée par cette nouvelle proposition. C'est alors qu'une pensée nous revient : ce second opus est d’abord né dans l’idée d’être un DLC. Et finalement, une fois le jeu terminé, on se dit que c’est ce qu’il aurait pu être : un excellent DLC. Pour une suite, difficile d'être aussi dithyrambique car elle nous laisse ce sentiment étrange d'être tiraillé entre l'envie de désinstaller Silksong à tout jamais et le besoin presque addictif de retourner dans son univers fascinant pour en déterrer les moindres secrets. Après tout, existe-t-il une jolie rose dépourvue d'épines ?
PS : Je rajouterais des tests au fur et à mesure.
Et honnêtement, je trouve la plupart des tests complètement surnotés. C'est clairement noté plus sur la hype pour pas froisser la fanbase hardcore que sur le reste. Et qu'on soit clair: j'ai adoré le jeu, je lui mettrais aisément un 16/20 potentiellement, les boss fights sont jouissifs, n'en déplaise au "ouin ouin c'est trop dur".
Mais pour le reste: les deux premiers actes, on dirait deux DLC collés ensemble tant le rythme et la manière de progresser est différente. L'acte I est extrêmement linéaire avec des boss fights partout, l'acte II est un peu moins linéaire mais étrangement beaucoup plus simple avec moins de combats et plus aucun PNJ ou presque. C'est assez bizarre. Et d'une manière générale, le level-design est finalement extrêmement sommaire. Aucun effet waouh, aucun passage qui marque les esprits. Je serai presque tenté de dire que ce jeu serait un meilleur boss rush qu'un metroidvania.
Par contre oui, le jeu est surnoté.
Jsuis plutôt d'avis de gamekult ou numerama.
Il a un contenu gargantuesque, peut être trop pour un metroidvania.
il a également un équilibrage et pleins de ptits trucs qui rendent l'expérience assez souvent pénible
La majorité des journalistes ne font que suivre la meute et ont peur de se mouiller.
Le pire, c'est que la plupart de ceux qui l'ont fini (souvent ceux qui s'en vantent) ont utilisé des cheat ou des mods, c'est pitoyable.
Mes ressentis à chaud, n'ayant toujours pas fini le jeu:
- la difficulté des bosses n'est pas un problème en soi non, par contre la frustration ponctuelle inutile dans certains passages c'est évitable (banc piégé, certains run backs, parfois on se dit que des bancs manquerait pour aider à l'exploration, trop de fois on doit mourrir pour découvrir et apprendre un patterns, la classique du metroidvania sauf que sur silksong c'est plus vrai que jamais, spoiler fin acte 1 par exemple attention:.... le last judge qui explose à la fin du combat, super j'ai failli y passer).
- il y a une sensation de décousue entre les 3 actes, je dirai même qu'en dirait que 3 studios en parallèle bossaient sur chaque acte (absolument pas mais pour illustrer mes propos). Je trouve HK mieux dans cet aspect, plus immersif.
- Le gameplay, les nouveaux outils, les builds, j'adore, c'est la force du jeu.
- pleins de biomes sont biens, artistiquement c'est toujours du haut niveau.
- Je ne comprends pas aussi, dans un jeu qui demande autant de rosaries, pourquoi les bosses n'en donne pas mais des petits mobs oui, je dois farmer des petits mobs à répétition..
- Et le pire pour moi, sans spoil, je trouve que c'est vraiment pas excitant les corvées à faire pour débloquer l'acte 3. Chercher pleins de poux (littéralement, pas l'expression) et faire pleins de quêtes annexes (moins dérangeant) c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais sur un jeu qui a eu un développement aussi long...c'est pas vraiment marrant je dirai, alors je sais qu'officiellement la fin c'est celle de l'acte 2 mais dommage quoi, ça donne juste pas envie de continuer parce que c'est juste pas super de devoir chercher à l'aveugle les poux un peu partout).
par contre:
malgré un effort notable dans son accessibilité
Lesquels des efforts ça m'intéresse . Je vois pas trop perso en quoi il est plus accessible que HK1. Je parle pas de difficultés mais d'accessibilités, t'as pas d'options en plus ou autre changements non, pas d'accord sur le test ici.
Le tout sans avoir eu à affronter le Dernier Juge.
God of War Ragnarok est surnoté par rapport à Gow 2018
Horizon forbidden est surnoté par rapport à Zero Dawn
Tears Of The Kingdom est surnoté par rapport à Breath Of The Wild
Hellblade 2 est surnoté par rapport au 1
Spiderman 2 est surnoté par rapport à Marvel's Spiderman
Death Stranding 2 est surnoté par rapport au premier
Les Yakuza, les Final Fantasy etc
Il faut savoir au bout d'un moment qu' à part Rockstar ou Naughty Dog, la plupart des suites reposent sur les acquis des premiers.Sinon trés peu d'entre elles depasseraient la note de 16/20 ou 7/10.Donc basher sur Silksong alors que l'industrie a pris cette tournure "clemente "depuis belle lurette, c'est pas equitable.
Sinon à part ça j'adore le jeu. je ne l'attendais pas forcément mais aprés 20h , je le trouve vraiment super. j'aurais juste aimé un banc avant chaque boss mais la Team cherry a ait du bon travail.
Il a de grandes qualités mais de vrais défauts qui rendent l'expérience frustrante.
Pour ma part un bon metroidvania à faire pour les amateurs du genre(et ceux qui ont aimé le 1)
-magnifique DA,possibilité de varier le gameplay avec les emblèmes+outils,certains combats de boss vrmt épiques(et d'autres vrmt merdique),l'exploration la découverte du lore et des nouvelles zones
-de la difficulté artificielle dégueulasse(et mal dosée) qui était pas nécessaire(les bancs,les runbacks,les arènes ou arène et boss ac mobs) pour moi le point noir du jeu,des zones ou j'ai pris aucun plaisir.
La difficulté vient absolument pas des boss je confirme, quelques 1vs1 un peu chaud mais jouissif et pas insurmontable,à partir du moment ou vous avez pas mal d'outils+charme adéquats vous pouvez faire très mal aux boss selon vos combinaisons
On sent quand t’en as marre de perdre ^^
Et comme dit plus haut, ça vient pas des boss, en 1v 1 c'est kiffant.
mais certains arenes, les mobs, entourés de pieges, qui te font 2 de degats, qui volent, que tu dois dois frapper 8 fois pr les buter, qui t'esquive derrière, c'est infect et pas nécessaire (et pleins d'autres trucs, les bancs etc)