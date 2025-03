Tests

Josef Fares dit « l’homme au gros doigt d’honneur pendant les Game Awards » n’a rien de l’image du sale gosse que l’inconscient pouvait lui prêter à ce moment. Réalisateur à contre-courant de la modernité et de la course au pognon facile, la star deen récolte pourtant de plus en plus en misant sur ce que beaucoup ne veulent plus faire : des expériences à pratiquer exclusivement à deux, si possible sur le même canapé (l’écran sera de toute façon splitté même en ligne), dans des univers de plus en plus grand public. Peut-être même un peu trop à bien y regarder.Car siavait ses moments de détente entre deux bro en cavale, etun certain message de fond sur les conflits parentaux,peut lui décevoir sur l’orientation, peut-être aussi parce que le jeu est une sorte de dédicace pour les deux filles de Fares dont il reprend ici le nom. Mio et Zoé sont donc les deux héroïnes de cette nouvelle aventure, plus précisément deux romancières voulant se prêter au jeu d’une expérience inédite fondée par une grande corporation. En gros, pouvoir transformer d’un claquement de doigts un récit en un monde de réalité virtuelle. Mais bien entendu, qui dit grande corporation dit « grands méchants » (caricaturaux) et le but de l’expérience en question est en fait de voler toutes les idées des romancières, même celles abandonnées au fin fond de leurs mémoires.Mio, qui sent vite l’entourloupe, tente une échappée foireuse et se retrouve bloquée dans la même « bulle » que Zoé, donc dans un monde où les univers s’entrecroisent d’une séquence à l’autre, avec besoin de progresser sans cesse pour forcer la machine à partir en sucettes et ainsi ressortir de ce grand bordel. Narrativement, quelques cinématiques sont là pour apporter de la psychologie très simpliste aux deux protagonistes (ça et divers blabla in-game). Mio est la réservée amatrice d’écrits SF, tandis que Zoé est l’optimiste souriante de service vouant elle un amour à la fantasy. Et c’est un peu tout. Il faut dire qu’il n’y a pas vraiment de matière à faire du forcing sur l’opposition de deux goûts différents en matière de littérature, et on ne retiendra pas vraimentpour son scénario.Non, ce qui va faire toute la qualité de ce nouveau titre de, c’est son offre purement vidéoludique, à mille lieux de ceux qui privilégient l’enrobage au contenu (y a les deux aussi hein). On ne qualifiera pasde simple jeu d’action, de plates-formes ou d’énigmes, mais on en parlera comme d’une sorte d’expérience séquentielle, car c’est clairement ce qu’il représente : un ensemble de séquences à limite prendre indépendamment les unes des autres où chacune peut-être l’occasion d’apporter de nouvelles idées et situations (pas toutes pleinement réussies mais nous restons dans une moyenne haute) qu’on évitera de spoiler pour ne pas gâcher la surprise. Évitez même de vous abreuver des trailers si possible. Et même lorsqu’il y a de la redite car il y en a parfois, c’est en quelque sorte pour permettre aux joueurs de valider ses acquis avec une petite hausse de challenge bienvenue (et pas commune dans les jeux du développeur), potentielle source de rage si votre binôme a deux mains gauches. Ma moitié a les bonnes mains aux bons endroits, elle sait le prouver, mais diable, je pensais qu’elle aurait davantage de potentiel même uniquement grâce àDeux univers qui s’entrecroisent, c’est aussi l’occasion de varier les plaisirs visuelles et les mécaniques de gameplay et même si certes nous n’aurions pas refusé un déferlement plus important de genre,s’est montré suffisamment large dans la proposition pour ne pas se contenter de deux biomes. La SF peut autant offrir du space opera que du cyberpunk, tandis que la fantasy va au simili LOTR que le conte de fées. On vit donc l’expérience comme un véritable enchaînement de Kinder Surprise que l’on consomme à une vitesse peu permise tant, c’est indéniablement la grande force du jeu, le rythme est tout simplement dantesque. Exception faite des cinématiques trop longues pour ce qu’elles ont à raconter, le jeu enchaîne non stop sans le moindre moment de « rien », et va jusqu’à se permettre des séquences annexes à dénicher. Attention car on passe facilement à côté mais il y a heureusement la sélection de chapitres pour les plus curieux, à défaut d’une motivation pour tenter un deuxième run intégral, même en changeant de personnages.