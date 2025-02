Éditeur : Koei Tecmo

Développeur : Gust

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 21 Mars 2025

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Russe / Chinois / Japonais / Coréen.

« Empruntez le chemin interdit, peu importe où il vous mènera. »Dans un monde où l'alchimie est considérée taboue, l'alchimiste Yumia aspire à la vérité que recèle le continent en ruine. Aujourd'hui, elle fait ses premiers pas dans une grande aventure qui la mènera à travers le continent.Au fil de leur vie, les gens accumulent des souvenirs, ce qui développe leurs âmes. Cette histoire suit une jeune femme qui voyage à travers un continent en ruine afin de trouver le chemin qui la mènera vers le futur.Les souvenirs sont le thème de ce jeu. Chaque personne finit par devoir faire face à son passé ainsi qu'à ses propres souvenirs. Tous les souvenirs, qu'il s'agisse de succès ou d'échecs, permettent d'alimenter son futur et de modeler son identité. Atelier Yumia suit l'histoire de Yumia et ses compagnons alors qu'ils suivent la voie en laquelle ils croient et font face aux souvenirs qu'ils découvrent en chemin.