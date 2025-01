Actualité



Je ferais peut être un jour un comparatif plus détaillé que celui qui a été relayé ici , entre toutes les apparitions canoniques des personnages des séries Marvel (comics, jeux, animation et live). Aujourd'hui, le sujet est un peu différent.S'il y a bien des disputes entre gens plus ou moins civilisés autour du jeu Marvel Rivals, dont notamment la concurrence rude avec Overwatch 2, un des points de crispation restent l'éternel "les femmes sont trop sexy", sujet récurrent bien avant l'avènement des mesures DEI dans le milieu professionnel et les produits culturels.Marvel Rivals a déjà son lot de personnages masculins et féminins plus ou moins sexy. Mais c'est l'introduction aujourd'hui de Sue Storm alias la Femme Invisible, membre du groupe de super-héros des 4 Fantastiques, qui attise la toile en ce moment même, ou plus précisément son beau popotin.Si certains trouvent les héroïnes du jeu volontairement sexualisées à leur convenance, sachez que le modèle du corps de Sue Storm est issue de la stremeuse ARUUU, expliquant être celle qui a servit de modèle pour Psylocke et que NetEase a réutilisé avec son accord son modèle pour la Femme Invisible. La comparaison est irréfutableEt cela, sans parler du skin Malice, pourtant moins fidèle à l'original issue du comic (Malice étant, dans la série des 4 Fantastiques, la Femme Invisible corrompue).