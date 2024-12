IGNFrance 9/10

JV 17/20

Gamekult 7/10

ConsoleFun 14/20 (avec bug) ou 18/20 (sans bug)

Microsoft Flight Simulator 2024 réussit à redéfinir la frontière entre la simulation pure et le jeu vidéo accessible, offrant une expérience enrichie par un contenu pléthorique et des options d’immersion impressionnantes. Grâce à son mode Carrière captivant, le jeu parvient à séduire un public bien au-delà des passionnés de simulation, rendant l’aviation passionnante et accessible. Le choix de missions variées, des convoyages d’avions à la lutte contre les incendies en passant par les évacuations médicales, garantit une rejouabilité exceptionnelle. Toutefois, l’expérience souffre de quelques limites : un enrobage scénaristique perfectible avec des voix robotiques, une dépendance constante à une connexion internet, et une configuration initiale complexe des périphériques. Heureusement, une fois ces obstacles surmontés, l’aventure se déploie avec une fluidité exemplaire, que l’on joue sur une simple manette ou un équipement avancé en VR. La richesse des contenus et l’attention portée par Asobo aux détails en font une œuvre magistrale pour tous les amoureux des cieux. Malgré un lancement chaotique, Microsoft Flight Simulator 2024 s’impose comme un indispensable, mêlant technicité et plaisir de jeu avec brio.Microsoft et Asobo signent avec Flight Simulator 2024 un opus qui allie habilement la richesse d’un simulateur à des mécaniques de jeu plus accessibles aux jeunes joueurs. En ajoutant des missions variées, une carrière structurée, et des améliorations graphiques spectaculaires, ils ouvrent le ciel à un public encore plus large tout en respectant l’héritage de la franchise. Certes, des ajustements sont nécessaires, notamment pour l’infrastructure des serveurs et ils pourraient corriger certains aspects parfois ardus, mais l’expérience globale reste une invitation à explorer notre planète sous un nouveau jour. Un décollage ambitieux, certes un peu turbulent, mais qui promet de beaux horizons.Asobo a réussi à rendre Flight Simulator toujours plus accessible avec cette version 2024, sans pour autant faire le moindre compromis sur ce qui fait la réputation, la complexité et la finesse du simulateur depuis des décennies. Que ce soit la carrière, le mode photo ou les défis, le studio donne de solides raisons de revenir sur le jeu pour ceux qui ne trouvaient pas leur compte dans le simple fait de pouvoir survoler toute la planète ou étaient tout simplement largués devant cette possibilité vertigineuse. S'il est toujours aussi impressionnant techniquement, le jeu souffre encore de quelques soucis et reste très conditionné à la qualité de la connexion de l'utilisateur.En définitive, Microsoft Flight Simulator 2024 est un grand jeu en devenir, promettant de redéfinir la simulation aérienne pour les années à venir. Un must-have pour les passionnés, à condition d’être patient avec les améliorations à venir.