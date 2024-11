BetatTesteur 9,6/10

ActuGaming 9/10

Gameblog 8/10

GAC 8/10

Millenium 75%

JV 14/20

IGNUS 5/10



Mario & Luigi: Brothership est une bouffée d’air frais pour les fans de la série qui attendaient une nouvelle aventure depuis presque dix ans. Avec la fermeture du studio derrière la franchise, la peur de ne plus revoir de nouveaux jeux de ce spin-off RPG rendait le tout triste. Acquire a su mener le bateau à bon port puisque le jeu parvient à reprendre les éléments clés qui ont fait le succès des précédents opus tout en y apportant des nouveautés appréciables comme le Génie de Luigi et les Prises de combats. Bien qu’il ne révolutionne pas la formule, cet épisode montre que Nintendo peut toujours offrir des expériences mémorables en explorant l’univers Mario sous un angle RPG.Clairement, Brothership s’impose comme un incontournable pour les amateurs de RPG sur la Nintendo Switch et pour ceux qui souhaitent découvrir une aventure drôle, colorée et rythmée aux côtés des célèbres frères. Avec son humour charmant, ses mécaniques de jeu bien pensées et son univers attachant, Mario & Luigi: Brothership promet d’occuper de nombreuses heures durant les fêtes.Alors qu’on pouvait penser que la Switch s’éteindrait doucement avant l’arrivée de son successeur, Nintendo nous prouve ici qu’il possède encore de belles cartouches à jouer. Ravis de la sortie d’un nouvel épisode de la série, nous avons adoré l’aventure proposée sur Mario & Luigi: L’Épopée Fraternelle. Les codes de la licence sont toujours présents et fonctionnent toujours aussi bien. Qu’il s’agisse de la narration, de l’humour, de la direction artistique ou encore du gameplay, tout s’assemble merveilleusement bien pour nous offrir une expérience riche et plaisante. Le titre garde la recette qui avait déjà fonctionné et y ajoute de nouvelles idées très intéressantes comme les « coups de génie » de Luigi ou les « prises de combats » offrant plus de stratégie lors des affrontements. Si l’on peut reprocher une fin un peu trop étirée en longueur, nous n’avons jamais réellement vu le temps passer lors de notre aventure.Mario & Luigi L’épopée fraternelle crée la surprise sur Nintendo Switch. Ce nouvel opus ramène, non sans brio, une licence chère au cœur des fans. Le changement de studio en coulisse se ressent quelque peu, notamment en matière d’harmonie visuelle. Cependant, Acquire s’en sort très bien en s’appropriant une formule qu’il parvient à peaufiner à bien des égards. L’histoire ne sera peut-être pas la plus mémorable de la série, mais l’expérience est encore plus drôle et intense qu’auparavant. Si les fans d’antan s’y retrouveront sans peine, on ne peut que souhaiter à cet épisode de conquérir un nouveau public, dans l’espoir de ne pas avoir à attendre dix ans de plus pour qu’un nouvel opus voit le jour.Pour conclure, Mario & Luigi: Brothership marque un retour réussi pour la série. Sans être mon préféré, c’est assurément une meilleure aventure que Paper Jam et un pas dans la bonne direction pour les fans de RPG. Bien que je ne sois pas un grand fan des nouveaux personnages et mondes à explorer, j’ai eu bien du plaisir dans l’aventure. La durée de vie saura assurément vous en donner pour votre argent et la jouabilité dynamique permet de bien agrémenter l’expérience. Bref, c’est un bon petit jeu facile à recommander.Aussi sympathique soit-il, Mario & Luigi l'Épopée Fraternelle aura bien du mal à marquer les esprits. Trop bavard et constellé de soucis techniques, qui vont des temps de chargements trop longs à un framerate souffrant, le titre d'Acquire ne parvient jamais à décoller pour de bon. Reste un gameplay aux combats amusants et une fratrie mieux animée que jamais, qui aident à adoucir le voyage en Connexia.Avec Mario et Luigi : l'épopée fraternelle, il est facile de voir que Nintendo veut proposer le retour d'une licence appréciée des amateurs sans trop se mouiller. On retrouve un système de combat efficace, toujours aussi grisant grâce à sa modernisation dans le fond comme dans la forme. À l'inverse, l'histoire racontée et les environnements illustrés manquent d'une identité forte : c'est pourtant par ça aussi que les jeux Mario et Luigi ont su briller. Ce côté trop lisse permet toutefois à un large public de se mettre dans le bain, surtout avec le traitement (que ce soit pour l'écriture ou le gameplay) de Luigi. Mais tous se heurteront à un voyage en mer agité par de multiples interruptions et répétitions. À la manière d'Ulysse dans l'Odyssée, Mario et Luigi arrivent à bon port non sans quelques cicatrices. Comme le héros grec, il leur faudra quelques exploits supplémentaires pour espérer, de nouveau, entrer dans la légende.