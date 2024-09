Gamergen 18/20

JV 17/20

Actugaming 8,5/10

Millenium 85%

GAC 8,5/10

Gamekult 7/10

Soyons francs, nous n’attendions pas grand-chose de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, et au final, nous avons passé un excellent moment avec la princesse Zelda. L’odyssée commence avec douceur et quelques lenteurs pour que le joueur puisse assimiler toutes les subtilités que le jeu a à offrir. Une fois les commandes domptées, l’aventure débute, et vous serez forcément émerveillé par cette expérience colorée et prenante, dans un monde ultra mignon. N’ayons pas peur des mots, Echoes of Wisdom est un incontournable à faire absolument sur sa belle Nintendo Switch.The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom n’est pas une copie de seconde zone d'une aventure de Link. C’est bien un nouvel épisode de la saga à part entière qui a, en plus, la lourde tâche de passer après Breath of the Wild et Tears of the Kingdom tous deux considérés comme des chefs-d’œuvre. S’il est moins ambitieux et affiche une narration très en retrait, Echoes of Wisdom arrive à proposer un gameplay séduisant basé sur la réflexion. Il est habilement dissimulé par un univers toujours aussi riche aussi bien destiné aux amateurs de longue date de la série qu’aux nouveaux venus. C’est aussi par son contenu annexe qu’il brille, qui n’a pour nous de facultatif que le nom tant il pousse à la créativité. Avec Echoes of Wisdom, la légende de Zelda est bel et bien passée dans une nouvelle dimension avec un épisode réunissant l’ancien et le moderne avec brio. Il n'est, à n'en pas douter, l'incontournable jeu Nintendo de 2024.The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nous prouve que les héritiers des Zelda façon « A Link to the Past » sont toujours pertinents aujourd’hui et peuvent même se moderniser pour insuffler un vent de fraîcheur au genre. Malgré quelques soucis mineurs, l’aventure de la princesse Zelda est une véritable réussite et n’a pas à rougir face à celles de Link. On y retrouve un contenu généreux et les ingrédients classiques de la formule, enrichis d’une dose de liberté et de créativité qui s’exprime à travers les échos. En somme, Echoes of Wisdom s’impose comme l’un des meilleurs jeux de la Switch cette année.La légende de Zelda parvient une nouvelle fois à se renouveler avec brio, grâce à un concept fort exécuté avec soin. On pourra toujours pester contre l'interface d'un autre âge ou ses limitations techniques qui hachent la progression à intervalles réguliers, mais la puissance des Échos et la liberté laissée aux joueurs dans la résolution des énigmes balaient ces menus défauts d'un revers de main. Un très bon jeu, loin d'être parfait, mais que l'on vous recommande tout de même fortement.Pour conclure, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est un très bon Zelda 2D qui offre une excellente durée de vie. Nintendo et Grezzo sont arrivés avec de nouveaux concepts de jouabilités très intéressants qui réinventent presque la roue sans dénaturer l’univers. J’adore que Zelda ait toujours été connu comme la représentante de la sagesse et que les développeurs aient été en mesure de le transposer dans le jeu par ses mécaniques uniques. Bref, si vous êtes en quête d’une nouvelle aventure sur la Switch, ce sera probablement le jeu incontournable de la console pour les fêtes.Pour sa première aventure en solitaire, la princesse Zelda nous offre une expérience convaincante, avec un scénario certes classique, mais un univers riche. Si les premières heures sont enchanteresses et qu'on retrouve la permissivité et l'incitation à être créatif de Breath of the Wild, le jeu tombe hélas dans des automatismes qui mettent à mal tout cet aspect là, nous ramenant vers une expérience plus classique. Ce The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est un hybride intéressant à mi-chemin entre le Zelda nouvelle formule et des épisodes plus traditionnels. Et si tout n'est pas parfait, on ne peut que saluer la volonté de renouveler encore et toujours la boucle de gameplay d'une licence qui a désormais 38 ans.