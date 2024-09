Éditeur : NIS America

Développeur : Gotcha Gotcha Games

Genre : RPG/Conception

Prévu sur PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 11 Octobre 2024

2025 (PS5/PS4)

Langues : Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien.

Le jeu vous permet de créer des jeux pour et avec tout le monde ! Aucune connaissance en programmation n'est requise pour créer votre jeu idéal, grâce aux outils à la fois robustes et faciles à prendre en main et aux commandes intuitives de RPG MAKER WITH. Jouez gratuitement aux jeux d'autres créateurs pour y trouver inspiration et motivation, et partagez vos projets et ressources en ligne à tout moment du processus de création.